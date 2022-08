Laporta alucina: Braithwaite pide y amenaza con 'sangrar' al Barcelona

La cuenta atrás para el cierre del mercado ya se ha activado y empieza a aparecer en números rojos para muchos equipos. Uno de ellos es el Fútbol Club Barcelona, que todavía tiene que dar salida a varios de los jugadores con los que no cuenta, especialmente en la delantera, y seguramente el mayor estorbo que tenga en toda la plantilla es Martin Braithwaite. El atacante noruego sabe que no va a tener la más mínima oportunidad en toda la temporada de poder pisar un terreno de juego si sigue siendo culé y que Xavi Hernández puede tenerlo en el banquillo o en la grada durante todo un curso completo, pero aún así el futbolista no se inquieta y además en el Barça alucinan porque quiere imponer condiciones para su salida.

Tal y como informa la Cadena Cope, Martin Braithwaite ha dado el OK a su marcha del conjunto blaugrana pero ha dejado claro a Joan Laporta que, o le pagan los dos años que le restan de contrato por delante, o de lo contrario no se van a librar tan fácil de él. El jugador, que llegó procedente del Club Deportivo Leganés hace dos temporadas en el mercado de invierno como medida de urgencia, tiene firmado hasta el año 2024 y exige que se le pague hasta el último euro de lo que reflejan los papeles o por el contrario se quedará en el Barcelona cobrando hasta el último día.

Joan Laporta no está muy por la labor de ceder a estas exigencias que plantea el delantero y va a tratar de jugar la baza deportiva para intentar hacerle entrar en razón o que, al menos, rebaje sus pretensiones económicas. El hecho de ‘amenazarle’ con no jugar ni un solo minuto en toda la campaña y más aún teniendo el Mundial a la vista parece una razón de peso para que al menos Braithwaite se lo piense o dé su brazo a torcer de alguna manera, pero también es verdad que el tiempo avanza y el mercado está a punto de cerrarse.

El noruego tiene posibilidades para salir porque le han llegado ofertas y prácticamente son todas de LaLiga. Es decir, que el delantero del Barcelona ni siquiera tendría que marcharse a otro país a jugar y podría tratar de brillar en una competición que ya conoce pero ahora lejos del Barça. Por el momento, la guerra se mantiene y habrá que ver quién gana finalmente.