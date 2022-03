Laporta, Araújo y Gavi dan una noticia top inesperada al barcelonismo

El FC Barcelona se encuentra en el momento más dulce de la temporada, de eso no cabe la menor duda. El equipo ha recortado mucha distancia al Real Madrid en la lucha por el título liguero y a día de hoy los de Xavi Hernández son los claros favoritos para ganar la presente edición de la UEFA Europa League, competición donde tendrá que verse las caras con el Eintratch de Frankfurt en cuartos de final del torneo.

No obstante, si ya de por sí esto supone un motivo de alegría suprema en Can Barça, la noticia que aquí venimos a contar lo será aún más para los aficionados culés, una noticia en la que Joan Laporta, Gavi y Ronald Araújo están involucrados: su renovación está al caer, aunque no finalizan contrato hasta 2023.

El presidente comenzó el curso con la premisa muy clara en este apartado: sellar la extensión de contrato de Ansu Fati y Pedri, dos jugadores que la temporada pasada tuvieron mucho protagonismo en el equipo. No obstante, aunque por el mes de septiembre la situación de Araujo y Gavi no abrumaba tanto entre las altas esferas del Camp Nou, su excepcional rendimiento a lo largo de la campaña es lo que ha incentivado esta urgencia por llegar a un acuerdo con ambos futbolistas, los cuales ya se han convertido en piezas claves en el esquema de Xavi y, por ende, en el proyecto blaugrana.

No obstante, las exigencias económicas del centrocampista sevillano y del central charrúa habían supuesto un gran contratiempo para poder llegar a un acuerdo con ellos, sobre todo porque diferentes equipos de la Premier League como el Manchester City, Liverpool y Chelsea han abierto la posibilidad de presentar una oferta por ellos que se ajuste a sus condiciones. Ahora, tal y como ha recogido Goal, Rafael Yuste, vicepresidente del Barça, ha afirmado que el club ha estrechado lazos con ambos futbolistas para llegar a un acuerdo y despejar las dudas sobre su futuro: ellos quieren quedarse, pero no a cualquier precio.

Por ello, Yuste ha sido muy esperanzador de cara a poder llegar a un acuerdo con ambos futbolistas: “Estamos trabajando al máximo de nuestras posibilidades para que Gavi y Araújo continúen en el club. Soy optimista.”

A colación de esto, la firma parece inminente, a falta de los últimos detalles.