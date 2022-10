Laporta elige el recambio de Xavi: le quiere otra vez en el Camp Nou

No importa solo el resultado, también el cómo, señalaba Xavi Hernández en rueda de prensa tras las victorias ante el Villarreal y el Athletic Club de Bilbao donde el FC Barcelona venció con dos goleadas (3-0 y 4-0 respectivamente) y el juego del conjunto azulgrana estuvo a un gran nivel. Un discurso muy aplaudido por gran parte de la parroquia azulgrana que veían gracias a estos dos triunfos contundentes que el conjunto azulgrana pasaba página tras las decepciones sufridas ante el Inter de Milán y Real Madrid, pero volvió a llegar la Champions League, aquella competición que parece que aún le queda grande a los blaugranas, volvió a llegar el Bayern de Múnich y la imagen del equipo fue, de nuevo, para olvidar.

El conjunto de Xavi Hernández no solo perdió, sino que además lo hizo dejando una imagen muy lejos del nivel de la plantilla. Sin presión, ni toque, ni ocasiones, ni esfuerzo. Por apuntar un dato, el FC Barcelona no disparó a puerta en todo el partido. Una simple estadística que refleja el partido que hizo el equipo azulgrana el pasado miércoles, y sí, es cierto, no se jugaban nada, ya que minutos antes el Inter de Milán había ganado al equipo checo y los culés habían quedado eliminados oficialmente de la Champions League, pero tal y como dijo el propio entrenador, no importa solo el resultado, también el cómo, y eso es lo que realmente preocupa a Joan Laporta.

Tal y como informa el programa de televisión El Chiringuito, tras caer derrotados por 0-3 el pasado miércoles ante el Bayern de Múnich, Joan Laporta y Mateu Alemany, dolidos por la imagen mostrada por el equipo de Xavi Hernández, mostraron su malestar y empezaron a pensar en la posibilidad de cambiar de entrenador aportando siempre un mismo nombre: Luis Enrique.

No es la primera vez que se especula acerca de la vuelta de Luis Enrique. Su salida de ‘La Roja’ dependerá, y mucho, de lo lejos que llegue con España en el Mundial de Qatar. Una eliminación temprana de la selección española podría suponer su despido por parte de Rubiales y en enero el técnico asturiano quedar libre, en el conjunto azulgrana lo saben, y su nombre no paró de sonar en el palco del Camp Nou al finalizar el partido ante el Bayern de Múnich.

“Esto con Luis Enrique no pasaba”, "necesitamos a Luis Enrique", no paraban de repetir Joan Laporta y Mateu Alemany, cuentan en El Chiringuito. Xavi Hernández sabe que su continuidad en el banquillo del FC Barcelona dependerá de los resultados al final del curso:” creo que los resultados llegarán y sino es así ya vendrá otro entrenador”, decía el entrenador azulgrana en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia. Ambas partes, Laporta y Xavi, son conscientes de que el futuro del banquillo del FC Barcelona dependen de títulos y resultados, sino llegan, es muy probable que el de Terrasa no esté el curso que viene y el conjunto azulgrana tendría que buscar un nuevo entrenador, y el nombre de Luis Enrique está encima de la mesa.