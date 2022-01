Laporta encuentra destino en LaLiga para un suplente de Xavi, 8 kilos

La línea defensiva del FC Barcelona está experimentando muchas carencias en los últimos meses y fruto de ello el equipo está teniendo grandes dificultades para sacar los partidos adelante. Es cierto que no todo se debe a un jugador en concreto, pero Óscar Mingueza podría ser el primer jugador en pagar las consecuencias del bajo nivel mostrado por la zaga blaugrana. El futbolista formado en La Masía ha perdido mucho protagonismo desde que Xavi Hernández tomó las riendas del equipo en el mes de noviembre y su rendimiento cuando ha tenido la oportunidad de disputar no ha convencido al técnico de Terrassa.

Es por ello que Joan Laporta cada vez está más dispuesto a aceptar la tentativa que, según ha afirmado Be Soccer, le ha llegado al jugador en LaLiga: el Valencia quiere sus servicios. Actualmente Mingueza es uno los jugadores que forman parte del plan de B de Xavi en la zaga, pero, aunque ha demostrado en algunas ocasiones ser muy productivo en el lateral derecho, esa posición parece destinada a ser ocupada por Dani Alves o, en su defecto, por Ronald Araújo en los meses que restan de campaña. Además, aunque también puede desempeñar labores como central, Xavi viene mostrando más confianza en Gerard Piqué, Clément Lenglet y Eric García, amén de la presencia del propio zaguero uruguayo.

Todo ello deja entrever que Laporta no pondrá demasiados reparos a que el Valencia certifique la incorporación de Mingueza antes de que finalice el mercado invernal, pero todavía existe una traba que solventar antes de finiquitar el acuerdo: el jugador aún no se ha manifestado al respecto (su poca participación en la Ciudad Condal invita a pensar que aceptará cambiar de aires para disfrutar de muchos más minutos) y, además, el conjunto ché valora una cesión hasta final de campaña, no la compra definitiva del futbolista, la cual rondaría los 8 millones.

Restan 11 días para que finalice el mercado de invierno y la directiva culé tratará de hacer todo lo posible para convencer al conjunto valencianista, que tampoco está atravesando una etapa financiera gloriosa y que por ello tiene como prioridad la cesión de Mingueza hasta final de curso.

Es más, dado que la postura de ambos clubes es diferente al respecto, la operación que cada vez está cogiendo más fuerza es la de firmar ese préstamo por 6 meses con opción de compra al finalizar la campaña, una compra que en tal caso no excederá los 10 millones.