Laporta halla 2 destinos para el gran olvidado por culpa de Aubameyang

Aunque el FC Barcelona no está viviendo el mejor momento de la temporada en cuanto a los resultados cosechados en la última semana, no se puede negar que el capítulo de fichajes realizado por Joan Laporta en el mercado invernal ha resultado muy efectivo en los planes de Xavi, sobre todo con la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero gabonés está firmando unas cifras goleadoras muy gratificantes para los intereses del equipo (10 tantos en 15 partidos disputados) y con ello no solo ha despejado las dudas que conllevaba su incorporación, sino que además ha dejado en el olvido a uno de los jugadores que más protagonismo tuvieron en la delantera Barça antes de su llegada al club: Martin Braithwaite.

El futbolista danés de 30 años arrancó el curso siendo titular en el esquema de un Ronald Koeman que, ante la salida de Leo Messi y Antoine Griezmann, tuvo que recurrir al escandinavo para no dejar desprotegida la parte ofensiva. Es cierto que Memphis Depay llegó para ser la nueva referencia del equipo, pero las prestaciones del jugador neerlandés no han sido las esperadas y de ahí que Braithwaite acaparara en el primer mes de competición mucho más protagonismo del previsto.

No obstante, una lesión de rodilla a comienzos de septiembre le ha tenido apartado de los terrenos de juego más de cinco meses, un periodo de tiempo que ha sido demoledor en su objetivo de ser importante esta temporada. Desde que Xavi tomó las riendas del equipo a mediados de noviembre, especialmente desde que Aubameyang llegó al equipo en enero, las oportunidades de Braithwaite han sido escasas y por eso Joan Laporta le ha situado como una de las primeras ventas que tratará de cerrar la directiva en el próximo mercado veraniego, con el africano como culpable indirecto.

Pero ahí no se queda la cosa en este apartado ya que el mandatario blaugrana ha encontrado tres destinos muy atractivos para cumplir con su objetivo de inyectar capital con la salida de Braithwaite, cuya venta dejaría en las arcas culés cerca de 7 millones de euros: en LaLiga, el Celta de Vigo y el Valencia están muy interesados en pescar al delantero danés; en la Premier League, el Newcastle vigila de cerca la situación del futbolista para, si la ocasión se presenta, realizar una ofensiva por él en verano.