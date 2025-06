Laporta lanza el primer dardo a Xabi Alonso y él responde con fuerza

Joan Laporta no es de los que se quedan callados. En las últimas horas lo ha vuelto a demostrar, esta vez con un dardo directo hacia el Real Madrid. La chispa la encendió en un acto con jóvenes socios del Barça, donde respondió a una pregunta sobre el eterno rival. Como era de esperar, su comentario no dejó indiferente a nadie, y menos aún a Xabi Alonso, quien no tardó en responder durante su rueda de prensa en el Mundial de Clubes.

Dardo directo al Madrid y defensa del modelo culé

Durante el evento celebrado en el Palau de la Música, Joan Laporta aprovechó la ocasión para marcar diferencias. “Ellos tienen un sentimiento cercano al poder y nosotros tenemos un sentimiento de libertad”, afirmó el presidente azulgrana con claridad. Según Laporta, esa rivalidad nace de lo que cada club representa, con el Barça apostando siempre por el talento joven y un modelo basado en sus socios. “Nos retroalimentamos con la rivalidad, siempre desde el respeto institucional. Nosotros creamos talento y eso nos hace estar orgullosos. Somos más que un club”, sentenció.

❗️ Joan Laporta y las diferencias entre Barça y Madrid



💥 "Ellos tienen el sentimiento del poder y nosotros el sentimiento de la libertad"

🤝 "Esta rivalidad es buena. La tenemos con un respeto máximo"

🔵🔴 "Nosotros tenemos muchos jugadores de La Masia y ellos tienen pocos…

Además, Laporta defendió con orgullo la propiedad de los socios sobre el club, un sistema que, según él, es la mejor forma de mantener la esencia del Barça. “Hemos superado obstáculos y ahora somos una referencia mundial en el fútbol”, aseguró, dejando claro que la entidad está en buenas manos y que esa identidad no se negocia.

Xabi Alonso responde con contundencia

No pasó mucho tiempo antes de que Xabi Alonso reaccionara a las palabras de Laporta. Preguntado sobre el comentario del presidente culé, el entrenador no dudó en lanzar su propia visión. “Imagino el contexto, y no quiero entrar mucho en ello, pero nosotros tenemos un sentimiento de democracia. Y creo que el poder también está en los dos lados”, declaró con un tono directo y sin rodeos. La réplica de Alonso evidenció que la polémica entre ambos todavía está lejos de acabar y que la rivalidad va más allá del terreno de juego.

Para completar la noche, Laporta también tuvo que responder sobre la polémica con el Athletic y el fichaje de Nico Williams. En ese tema, no dudó en mandar un mensaje claro: “Cada uno que se ocupe de lo suyo”. El presidente blaugrana dejó claro que no entiende que el Athletic acuda a LaLiga para fiscalizar al Barça, y pidió respeto para un club con el que, dijo, mantiene una relación histórica.

La guerra entre Laporta y Xabi Alonso acaba de comenzar. Y, como siempre, promete dar mucho que hablar.