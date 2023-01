Laporta se harta de Tebas y La Liga: no permiten inscribir a su joya

Siguen sucediéndose los capítulos de desamor entre el Barcelona y La Liga, de nuevo son temas económicos los que enfrentan a Laporta con Tebas. En este caso, como ya viene siendo habitual, la competición se niega a permitir que los culés inscriban a sus futbolistas, algo que en Can Barça no entienden después de las salidas de Piqué y Depay, las cuales dejaron al Barça con unas mejores cuentas.

Según cuenta GOAL, el conjunto de la ciudad condal ya sabe que no va a poder inscribir el nuevo contrato de Gavi en La Liga porque estaría incumpliendo dos requisitos fundamentales relacionados con el estricto ‘fair play’ económico impuesto por la patronal, algo que ya ha hartado a la directiva del Barça.

En las oficinas del Camp Nou consideraban que con el traspaso de Depay junto a la retirada de Piqué, habría suficiente espacio salarial para poder inscribir al de los Palacios en La Liga. Algo que según cuenta el citado medio, no ha sido suficiente para La Liga, la cual ha negado al conjunto blaugrana la posibilidad de inscribir a su joven estrella.

En este sentido, Gavi no podría oficializar la renovación de su contrato y debería seguir con las mismas condiciones que las que firmó en su contrato anterior hasta el próximo 30 de junio, cuando el Barça podrá volver a intentar su inscripción.

Como ya contamos en Don Balón, las relaciones entre Barcelona y La Liga se han visto muy perjudicadas a causa de esta situación, pues los culés viven un auténtico calvario cada vez que intentan inscribir a un jugador y deben hacer muchas maniobras para lograr dicho objetivo, algo que parece que no gusta nada en Can Barça. Ahora, la situación se repite con Gavi y parece que será un tema que irá para largo, pues las estrictas normas de la competición española no pondrán ninguna facilidad a los culés.

Así pues, todo apunta a que Gavi no podrá ver oficializada su renovación con el Barça hasta verano, La Liga y la delicada situación financiera del club no permiten agilizar unos trámites que en otra época habrían sido cuestión de horas, pues club y jugador estaban encantados de prolongar su relación en el tiempo.