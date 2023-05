Laporta tenía escondida la bomba: Guardiola se lo regala y será la ilusión del Barça en la 23/24

Es evidente que en can Barça están muy necesitados de un lateral derecho de garantías, hace casi una década que los blaugranas no disponen de un carrilero diestro de buen nivel, algo que llevan arrastrando desde la salida de Dani Alves. En este sentido, ninguna solución ha tenido buen rendimiento. Tan es así que Xavi se ha visto obligado a desaprovechar el talento de Koundé para ubicarlo en el lateral diestro, algo que no gusta nada al jugador y que ha pedido a su entrenador que cambie en la próxima temporada.

Ante las amenazas del francés, la directiva blaugrana ya ha reaccionado activando un fichaje que no esperaba nadie, ya que se lo consideró excesivamente caro. En este sentido, según informó Catalunya Ràdio, el elegido no sería otro que Joao Cancelo, el portugués del Manchester City cedido al Bayern de Múnich sería el elegido para ocupar el carril derecho.

La operación no será nada sencilla, ya que el luso es uno de los mejores del mundo en su posición, con un valor de mercado de unos 60 millones de euros, cifra difícilmente asumible por parte del Barça. Ante tal situación, es donde aparece Jorge Mendes, que mantiene una gran relación con Laporta y está encantado con que sus jugadores estén en el Barça.

Futbolísticamente hablando, el fichaje de Joao Cancelo sería perfecto. El portugués ya demostró en el Manchester City que es un lateral del más puro estilo Barça, cuenta con una capacidad extraordinaria para la asociación y la comprensión del juego tanto por fuera como entre líneas y tiene un pie privilegiado para llegar a línea de fondo y servir centros rasos o altos para los delanteros.

Por su parte, fichando a Cancelo, el Barça se desharía de un problema que se ha cronificado, como lo es el fichaje de un lateral derecho. El portugués es el primer gran lateral que llega al Barça y apunta a ser una incorporación de garantías, ya que, si fue capaz de jugar bien, también lo hará en el equipo de Xavi.

Así pues, Joan Laporta ya ha activado un fichaje bomba que nadie creía posible, pero que con Jorge Mendes se ha convertido en algo más que posible y en una incorporación que parece será muy real.