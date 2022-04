Las oficinas del Bernabéu, de dulce: con Jovic, otro 9 acerca a Mbappé

Costará mucho a pesar de finalizar contrato con el PSG, pero el Real Madrid está cada vez más cerca de afianzar el fichaje de Kylian Mbappé. El delantero francés es la gran obsesión de Florentino Pérez en el mercado y por ello las oficinas blancas llevan trabajando toda la temporada en este negocio que se intentó cerrar en 2021. Al parecer, el factor económico es el único apartado que no termina de convencer al francés, que sabe que de permanecer en el PSG recibiría una suma mucho más elevada.

Eso sí, Florentino sigue ensimismado en atraer la atención del jugador y es consciente de que la salida de varios efectivos de la plantilla blanca será esencial para poder cumplir con ello. Si ya el adiós de Luka Jovic y Mariano Díaz, los cuales están muy encarrilados, dejará en las arcas del club cerca de 30 millones de euros, hay otro ‘9’ que será vital para refrescar aún más la tesorería merengue: Borja Mayoral.

El futbolista de Parla se encuentra cedido en el Getafe, donde apenas está gozando de protagonismo y regresará a la AS Roma el 30 junio pendiente de una decisión muy importante que deberá tomar José Mourinho, entrenador del conjunto italiano: aprobar la ejecución de la opción de compra que tiene el club granota por 15 millones o dar el visto bueno para que regrese al Real Madrid, club al que siguen perteneciendo sus derechos.

Como resulta obvio, el jugador español no entra en los planes del conjunto blanco para la próxima temporada, por lo que aquí Florentino tiene una baza extra para poder alimentar las arcas del club. Es cierto que los méritos de Mayoral desde que cerró su primera cesión en el año 2018 para poner rumbo al Levante no han sido sumamente destacados, pero el valor de mercado del futbolista y su juventud, 25 años, provoca que este tenga aún varios pretendientes sobre la mesa por si la AS Roma decidiera denegar esa posibilidad presente en el acuerdo de préstamo: en LaLiga, el Valencia y el Celta de Vigo siguen su situación; en la Premier, el Brighton Hove Albion también está pendiente del delantero.