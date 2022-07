Le humillaron como a su amigo Messi: Simeone le ayudó y gana a Benzema

La historia de Luis Suárez en la liga española no deja a nadie indiferente. El uruguayo recaló en el Barcelona como fichaje estrella procedente del Liverpool. Allí, se forjó su gran amistad con Leo Messi, inseparables desde entonces, y con el que consiguió brillar en el club culé al acabar convirtiéndose en el tercer máximo goleador de su historia. Hazaña que, sin embargo, no sirvió para que ‘Lucho’ tuviera una salida digna del Camp Nou, pues la decisión de Koeman junto a Bartomeu de apartarle del equipo no era el final soñado de una etapa tan bonita.



En ésas apareció Simeone, que no dudó en confiar en el uruguayo pese a la humillación que venía de sufrir en Barcelona. Suárez no solo acudió a la llamada del ‘Cholo’, sino que además demostró seguir estando vigente participando de lleno con sus 21 goles en la consecución de la Liga por parte del Atlético de Madrid. De él se decía estar acabado y que las lesiones habían terminado por iniciar su declive, pero pronto se encargó de ridiculizar a una lamentable directiva culé que acabaría después influyendo en la impactante salida de Messi del club de su vida.



Así las cosas, a sus 35 años muchos consideran que la carrera de Luis Suárez ha empezado su cuesta abajo. Sin embargo, otros muchos señalarán que las estadísticas del uruguayo le permiten todavía mirar cara a cara a los mejores delanteros del mundo como, por ejemplo, a Karim Benzema. Y es que en menos partidos jugados que el francés, 810 por 829, ‘Lucho’ ha conseguido muchos más goles que su rival en el Real Madrid, 496 por 404, superándole notablemente además en el apartado de asistencias con 347 frente a 234.



De estos datos, recogidos del portal web ‘bestoffootball.com’, queda patente que el gen goleador nunca sale de un auténtico delantero de raza como Luis Suárez. Un hombre que en el equipo en el que le toque continuar su carrera seguro que sigue incrementando sus números, sobre todo con vistas a un nuevo Mundial en Catar donde el ‘pistolero’ quiere seguir ayudando a Uruguay a llegar lo más lejos posible.