Leo Messi pide que Laporta se vaya para volver al Barça

La posibilidad de que Leo Messi regrese al FC Barcelona ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, pero con una condición clara: la salida de Joan Laporta como presidente del club. Según fuentes cercanas al entorno de Messi, su regreso a la entidad culé solo será viable si Laporta abandona el cargo. Tal y como apuntan desde El Gol Digital, este pedido refleja la tensión existente entre el jugador y la directiva actual del Barcelona, tras la dolorosa salida de Messi en 2021.

La salida de Leo Messi del Barcelona fue un golpe para los aficionados y para el propio jugador. Tras más de dos décadas de éxito en el club, Messi tuvo que abandonar el Barcelona debido a los problemas económicos que impedían renovar su contrato. Aunque Laporta había asegurado que se haría todo lo posible para mantener a Messi, la situación financiera del club no lo permitió.

