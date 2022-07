Lewandowski frustrado: Dembélé y Raphinha brillan más, alerta Barça

El último partido de la gira estadounidense del Barcelona se saldó con victoria para los de Xavi ante los New York Red Bulls de un viejo conocido, el francés Thierry Henry. El técnico de Terrasa dispuso de todos sus efectivos arriba, en lo que se prevé como el tridente de oro del conjunto azulgrana para las grandes ocasiones. Uno de sus integrantes, Dembélé volvió a marcar después de sus dos tantos a la Juventus, y el otro gol del partido fue obra de Memphis tras un gran pase del destacado en esta pretemporada, Pjanic.



Quien por desgracia no pudo colaborar en la faceta goleadora fue Robert Lewandowski. El polaco dispuso de una gran cantidad de ocasiones, pero la suerte no le acompañó durante todo el encuentro y se marcha de la gira sin haber abierto su cuenta goleadora con el Barcelona. Buenas sensaciones, pese a su frustración, del ex del Bayern, que vio como sus dos compañeros sí que tuvieron trascendencia directa en el partido al ser Raphinha el que habilitaba a Dembélé para que éste abriera el marcador con un potente disparo cruzado.



Xavi, contó de inicio en el centro del campo con Frenkie de Jong, el hombre del que no se ha parado de hablar en esta gira sigue centrado en hacer las cosas bien para quedarse en el Barcelona, y formó una buena asociación con Busquets y Gavi en la sala de máquinas blaugrana. Una zona donde viene destacando, como decíamos, el bosnio Pjanic que ha dejado muy buen sabor de boca en esta gira ahora que su futuro parece estar ligado a la Juventus del lesionado Paul Pogba.



Nueva victoria así de un equipo culé que se vuelve a Barcelona con tres triunfos y un empate como balance de su viaje. Una prueba que habrá servido a Xavi para sacar conclusiones de cara al inminente inicio de campeonato, ya que muchas son las caras nuevas además de los que están en la rampa de salida y quieren contentar al técnico. Incertidumbre que deberá terminar más pronto que tarde por el bien de un equipo que afronta un especialmente ilusionante.