Lío en Barcelona: Araujo se posiciona en contra de Xavi y Laporta

Durante el parón de selecciones de septiembre, en Barcelona no se habla de otra cosa que no sean lesiones. El club dirigido por Laporta y entrenado por Xavi no ha tenido suerte y el Virus FIFA ha atacado con virulencia en el Camp Nou con lesiones en futbolistas importantes como Jules Koundé, Memphis Depay o Frenkie de Jong. Sin embargo, el que más preocupa es Ronald Araujo que sufrió una avulsión en el tendón del aductor largo derecho.

Una lesión que lo más habitual es que exija pasar por quirófano para recuperarse al completo y así se lo habría comunicado al futbolista el club azulgrana, representado especialmente en la figura de Xavi. Sin embargo, los plazos de recuperación para el defensa uruguayo serían mucho más largos que si se sometiera a un tratamiento conservador, de manera que si se operara se perdería el Mundial de Qatar con Uruguay. Algo que Araujo no está dispuesto a hacer.

Inevitablemente, los aficionados y aficionadas culés no pueden dejar de pensar en un caso parecido y que protagonizó en 2018 el francés Samuel Umtiti, cuando éste decidió no operarse de la rodilla para poder llegar al Mundial de Rusia que ganó su selección, Francia. Sin embargo, las consecuencias de su decisión fueron nefastas para el futbolista y el club, ya que no se terminó de recuperar de la lesión en su rodilla y, forzosamente, vio como su nivel físico bajó en picado, repercutiendo también en su juego.

Desde entonces, el FC Barcelona perdió a uno de los grandes activos que tenía en su plantilla. Una situación que Laporta y Xavi temen que pudiera volver a ocurrir con Ronald Araujo, ya que, según avanza Sport, el charrúa habría decidido desoír las recomendaciones del club y no operarse para poder disputar el Mundial de Qatar 2022.

De este modo, y siempre según la información del medio citado, Araujo habría antepuesto sus ambiciones personales a las recomendaciones de Xavi y del club. Una decisión arriesgada, pero respetable al fin y al cabo. A su favor, los resultados confirman que los tratamientos conservadores acortan el proceso de recuperación de las lesiones, aunque, por el contrario, no son tan fiables como las cirugías.

Sea como sea, la última palabra podría no estar dicha aún, siempre y cuando Xavi y Laporta consigan hacer recapacitar a Ronald Araujo en su decisión. Algo que, por otro lado, parece poco realista de momento.