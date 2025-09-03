Lo que Hansi Flick exige al Barça tras el mercado de fichajes cerrado

El mercado de fichajes ha cerrado y el Barça ha optado por la discreción. No hubo grandes bombazos ni incorporaciones estrella. Pero para Hansi Flick, el trabajo real empieza ahora. El entrenador alemán tiene claro que la prioridad no es traer nuevos jugadores, sino asegurar que los pilares actuales permanezcan en el club. Frenkie de Jong y Eric García son sus hombres clave.

De Jong, con 28 años, ha encontrado estabilidad y confianza bajo la dirección de Flick. En el doble pivote junto a Pedri, ofrece equilibrio, visión de juego y liderazgo. Su capacidad para organizar el juego y romper líneas lo convierte en un futbolista indispensable. Por eso, Flick ha pedido a la directiva que haga todo lo posible para renovar su contrato y evitar que pueda negociar con otros equipos libremente.

Eric García, por su parte, demuestra versatilidad y madurez. A sus 24 años, ha jugado tanto de central como de lateral derecho, e incluso ha sido probado como pivote defensivo. Su inteligencia táctica y capacidad de adaptación lo han convertido en un elemento imprescindible para el técnico alemán. La renovación de ambos no es solo un tema de contrato, sino de estrategia deportiva.

Ahora que el mercado de fichajes está cerrado, el Barcelona se centra en las renovaciones de contrato de Eric García y Frenkie de Jong.



Blindar el futuro del Barça

El mensaje de Flick es claro: retener a De Jong y Eric García es clave para consolidar un Barça competitivo. La intención del club es proteger a los talentos que ya están en casa, en lugar de gastar millones en fichajes que podrían no encajar en el proyecto. La confianza que Flick ha dado a ambos jugadores se refleja en su rendimiento. Ahora se sienten valorados, protagonistas en el once y con un papel decisivo en el vestuario.

El club espera que las negociaciones lleguen pronto a buen puerto. La continuidad de estos futbolistas garantiza un bloque sólido y un proyecto estable a medio y largo plazo. Flick sabe que su idea de juego depende de ellos y que, sin su presencia, su plan se debilitaría.

En definitiva, la prioridad del Barça tras cerrar el mercado no está en buscar nuevos nombres, sino en proteger los suyos. Frenkie de Jong y Eric García representan equilibrio, versatilidad y liderazgo. Hansi Flick lo tiene muy claro: su proyecto no puede avanzar sin ellos.