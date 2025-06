Lo que nadie te había contado sobre el millonario contrato de Nico Williams con el Barça

El Barcelona está muy cerca de hacer oficial uno de los fichajes más esperados del verano. Nico Williams, uno de los jugadores más prometedores del fútbol español, ha decidido unirse al club catalán, poniendo fin a semanas de negociaciones. Tras haber dado su visto bueno definitivo, el extremo izquierdo del Athletic Club está listo para firmar con el Barça. Sin embargo, antes de que esto se haga oficial, solo falta completar un paso crucial: el pago de su cláusula de rescisión de 58 millones de euros al conjunto vasco.

El fichaje de Williams representa un refuerzo clave para el Barcelona, que ha estado buscando un jugador capaz de desequilibrar en el ataque. La afición culé lleva meses pidiendo un extremo rápido y habilidoso, y ahora, con la incorporación del navarro, sus deseos se harán realidad. El Barcelona ha apostado fuerte por el joven talento, quien firmará un contrato hasta 2031, lo que indica la confianza que tienen en su futuro dentro del equipo.

🚨🔵🔴 Nico Williams and Barça have agreed personal terms on 6 year deal!



Agreement sealed on player’s contract until June 2031 with the salary in the region of €7/8m net per season.



