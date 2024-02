Los 2 cracks culés obligan a Xavi: llama de urgencia al crack de 18 años que enorgullece a La Masia

A pesar de que Joan Laporta cerró el fichaje de varios futbolistas de renombre en Europa el verano pasado para que se convirtieran en los referentes de la plantilla dirigida por Xavi Hernández, son los más jóvenes los que están brillando en mayor grado en la temporada culé.

Gavi, antes de sufrir su grave lesión de rodilla en noviembre, fue el jugador más destacado de los culés en los primeros meses del curso y ahora es Lamine Yamal el hombre al que apuntan las miradas culés para intentar lograr resultados satisfactorios que no sigan ensuciando la que será la última campaña de Xavi al frente del proyecto.

En tal caso, en Mendizorrotza el equipo no tendrá nada sencillo conseguir los tres puntos ya que, si las sensaciones no vienen siendo las más apasionantes, las lesiones de Ferran Torres y João Félix han dejado muy desprotegida la parcela ofensiva. Raphinha no está todavía recuperado y, además, el rendimiento de Robert Lewandowski está siendo altamente decepcionante, algo que ha catapultado a Dani Rodriguez el primer plano blaugrana.

El futbolista de 18 años que viene alternando sus minutos con el Juvenil A del club y con el filial que dirige Rafa Márquez es uno de los últimos jóvenes talentos en maravillar en La Masia y no ha tardado en postularse como una alternativa para cubrir al parcela ofensiva, al menos mientras Ferran y João Félix no estén a disposición del equipo, siendo la lesión del español la que apunta a extenderse más en el tiempo por los problemas que suelen acarrear un contratiempo de este calibre en el tendón de la corva.

Mirando a Dani Rodríguez encontramos un habilidoso zurdo que, en contraposición a Lamine Yamal o Raphinha, suele ubicarse en el sector izquierdo y que atesora cualidades realmente deslumbrantes para desbordar oponentes en el uno para uno, siendo su verticalidad una de sus grandes virtudes, por no decir la que más.

Por si fuera poco, el atacante donostiarra finaliza contrato con el club el próximo 30 de junio, aunque el Barça tiene la opción de extender dos años más el mismo, una opción que se ejecutaría si los méritos del jugador con el primer equipo, si es que Xavi le brinda minutos, así lo merecen.