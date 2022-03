Luces y sombras para el nuevo fichaje a lo David Alaba del Real Madrid

Corren tiempos de dudas en el Real Madrid ya que las sensaciones mostradas por el equipo en este 2022 no están siendo las más gratificantes para los aficionados y para un Florentino Pérez que parece estar dispuesto a prescindir de Carlo Ancelotti si el equipo cae eliminado de la Champions League contra el PSG en el encuentro que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu mañana a las 21.00 horas.

Eso sí, independientemente de que el técnico trasalpino continúe en Concha Espina la próxima temporada o no, la directiva sabe que Antonio Rüdiger es una ganga en el mercado que no quiere dejar escapar. El futbolista alemán finaliza contrato con el Chelsea y su intención es no continuar en Stamford Bridge a pesar de las tentativas del conjunto inglés por renovarle. Además, algunos de los equipos que han venido mostrando interés en el futbolista de 28 años se han retirado de la puja tras la declaración de intenciones del propio protagonista: solo se irá al Real Madrid o al Bayern Múnich.

En la casa blanca ya son conocedores de este objetivo del futbolista germano y por ello no quieren perder la oportunidad de cerrar la incorporación de uno de los mejores centrales del momento a coste cero, una operación similar a la que se produjo el verano pasado con David Alaba. El rendimiento del austriaco está siendo excepcional en el cuadro merengue y la directiva quiere que Rüdiger atraviesa una situación similar desembarcando en Chamartín conforme venza su contrato con el Chelsea.

Es cierto que las exigencias económicas del futbolista en el plano salarial podrían suponer una traba para realizar una ofensiva por él, pero nada más lejos de la realidad. El Real Madrid ya ha dejado entrever que está dispuesto a asumir esa petición del jugador y, por ende, la única traba que tienen las esferas del club para lanzarse definitivamente a por el berlinés mira al apartado deportivo: con Militão y Alaba a su mejor nivel, Rüdiger difícilmente contaría con el protagonismo deseado en el equipo si tanto el brasileño como el austriaco se encuentran en plenas condiciones físicas, algo que podría condicionar su decisión de forma atroz para los intereses blancos.