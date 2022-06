Marcelo se va, Rüdiger llega y Carletto valora esta venta inesperada

Se están comenzando a presenciar novedades de primer calibre en el seno del Real Madrid. La llegada de Aurélien Tchouameni ha generado mucha ilusión entre los aficionados dado que el equipo ya cuenta con un recambio generacional de Casemiro, Kroos y Modric y, además, antes del francés el club selló la llegada de Antonio Rüdiger, cuyo aterrizaje en Chamartín ha abierto uan posibilidad no contemplada en los últimos años: la salida de Ferland Mendy.

A la vista queda el protagonismo que ha tenido el jugador desde que llegó al Bernabéu en el año 2018. Mendy se ha apropiado del carril izquierdo aprovechándose del bajón competitivo de Marcelo, quien se despide hoy de la parroquia merengue, y su alto nivel defensivo ha sido esencial en compromisos de máxima exigencia. Eso sí, el fichaje del central alemán, quien también lleva varias campañas ofreciendo unas prestaciones extraordinarias, lo ha cambiado todo para el lateral francés de 27 años, y de ahí que podría protagonizar una de las ventas más sorprendentes de la historia reciente del club.

Carlo Ancelotti sabe que la presencia de Rüdiger en el eje de la zaga podría ser vital para afianzar el entramado defensivo blanco, no porque David Alaba haya rendido mal en esa posición, sino porque el austriaco carece una cualidad muy importante para esa parcela: no es un jugador de elevada estatura, como sí lo es el berlinés, y en el juego aéreo el Real Madrid lo ha acusado estrepitosamente en la última campaña celebrada.

Volviendo al impacto del fichaje del exfutbolista del Stuttgart, AS Roma y Chelsea, su llegada a Concha Espina podría conllevar que Alaba pase a ocupar el carril izquierdo, un puesto que conoce a las mil maravillas de su etapa en el Bayern Múnich, y que sea Mendy el que sufra los efectos de la presencia del alemán en el equipo. Es cierto que el jugador galo no ha dado movidos para que ‘Carletto’ decida prescindir de él de buenas a primeras, pero es Alaba el que parece contar con ventaja en esa particular pelea que se ha desatado tras el fichaje del germano.

A colación de esto, Ancelotti sabe que vender a Mendy podría ser perjudicial si alguno de los dos futbolistas mencionados cayera lesionado, pero aquí hay varios factores que alientan esta posibilidad: primero, el conjunto blanco sabe que podría rescatar cerca de 50 millones por el adiós del jugador, una cantidad esencial para poder incorporar una estrella mundial; y, en segundo lugar, la cúpula blanca tiene varias alternativas low-cost en el mercado para reforzar el carril izquierdo, estando Fran García a la cabeza de ellas.