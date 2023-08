Marrón total para Xavi Hernández, peor que la vuelta de Leo Messi: Montjuïc estallará con el cambio

En las oficinas del Camp Nou no dejan de sonar los teléfonos. Con el apartado de salidas todavía muy lejos de quedar cerrado del todo, una nueva operación de última hora está siendo la prioridad en el Barça. Se trata del posible regreso de Neymar, que pese a ser muy complicado es posible y, si financieramente ya es complicado, en lo deportivo, todavía más, poniendo a Xavi Hernández con una papeleta difícilmente solucionable con todos contentos.

No caben todos en el once

SI nos ponemos en el caso que se consumara el regreso de Neymar, Xavi debería hacer cambios en el once para equilibrar el equipo. La presencia del brasileño cambiaría totalmente el planteamiento del equipo, que pasaría a tener un claro foco de ataque en el carioca. Por otro lado, es probable que, si Neymar forma parte del ataque, Raphinha no tenga cabida dentro del equipo inicial o bien, se caiga un centrocampista, lo que implicaría sentar a Pedri, De Jong o Gündogan. Aquí el eslabón más débil es el brasileño, que ya ha demostrado no llevar muy bien eso de no ser el titular.

Por su parte, Raphinha aporta algo que Ney, jamás dará a Xavi. El planteamiento del técnico egarense se basa en la presión tras pérdida y en la generación de oportunidades de gol al recuperar los balones. Es aquí donde el todavía jugador del PSG genera el mayor problema, pues su trabajo e implicación en defensa no estarán al nivel de Raphinha, que si algo a demostrado y prometido es trabajo y más trabajo.

Es aquí donde si el regreso de Leo Messi ya complicaba las cosas, el de Neymar todavía lo hace más. Pues el argentino tenía el carió y elapoyo asegurado por parte de la afición, algo que Neymar perdió desde que se fue a París. Es por esto que con el carioca, Xavi deberá hacer más malabares que con el fichaje, ya perdido, de Leo Messi

Poner el público en pie y llenar Montjuïc

En estos momentos, el Barça tiene un problema con su campo, Montjuïc no es el Camp Nou. Se trata de un estadio con difícil acceso y con el transporte privado totalmente prohibido por el ayuntamiento, resulta complicado imaginarse un estadio lleno. Es ahí donde Neymar puede jugar un papel clave. El brasileño es de esos jugadores por los que merece hacer un esfuerzo, sus filigranas y su magia seguro pondrían en pie al estadio e invitarían al socio a asistir al campo con mayor regularidad y a hacer ese esfuerzo extra para ver a una dupla ofensiva de ensueño con Neymar y Robert Lewandowski.