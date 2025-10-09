Mateu Alemany no lo quiere en el Atlético de Madrid, ya lo sabe Simeone y no hay vuelta atrás: adiós

La llegada de Mateu Alemany al Atlético de Madrid prometía una renovación profunda en la planificación deportiva, pero también ha generado el reencuentro más incómodo de LaLiga. El nuevo director deportivo del conjunto colchonero coincide ahora con Antoine Griezmann, un jugador con el que ya acabó mal en el FC Barcelona. Fue Alemany quien, durante su etapa en el Barça, ordenó la salida del francés a cualquier coste, y ahora que vuelven a cruzar sus caminos en el Atlético de Madrid, la relación no apunta a mejorar.

Alemany es un hombre de principios firmes y pragmáticos, y no oculta que no quiere a un jugador como el francés en el equipo. Para el director deportivo, Griezmann representa más un problema que una solución. A su edad, el valenciano no considera que el delantero esté para ser la estrella indiscutible del club, y su elevado sueldo, sumado a su nivel mediático, no encaja con el perfil de jugador que Alemany desea para el proyecto a largo plazo del Atlético.

Alemany planea la venta inmediata de Griezmann a la MLS

A pesar de que Griezmann ha comenzado relativamente bien el año bajo las órdenes de Diego Simeone, Mateu Alemany tiene muy claro que lo mejor para la institución es que el francés salga lo antes posible. Su opinión es inamovible, y poco le importa lo que pueda pensar el Cholo Simeone sobre la importancia táctica del delantero. Alemany prioriza el equilibrio salarial y la estabilidad del vestuario por encima de los sentimientos.

La dirección deportiva ya está trabajando en buscarle un destino. En el entorno del club y del propio jugador, todos parecen estar de acuerdo en que la MLS es el mejor destino para el francés, en concreto, el Inter de Miami, donde podría asociarse con su excompañero Leo Messi y ser la gran figura mediática de un club gestionado por David Beckham. Alemany tiene intención de ir de cara con el jugador y comunicarle que no cuenta con él. La premura es total: si se va en enero, es mucho mejor para las cuentas del Atlético que si lo hace en verano.

Así pues, Mateu Alemany ha tomado la drástica decisión de forzar la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, viendo en la MLS el destino ideal para cerrar definitivamente el capítulo del francés en el club colchonero.