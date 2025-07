Mazazo para el Barça, tras Nico Williams, otro fichaje estrella se escapa

El FC Barcelona tenía claro su objetivo: reforzar la banda izquierda con talento joven, desequilibrante y con proyección. Nico Williams era el gran deseado. El extremo del Athletic lo tenía todo para encajar en el proyecto de Hansi Flick: velocidad, desborde y personalidad. Además, su buena relación con Lamine Yamal y Pedri alimentaba la ilusión culé.

Sin embargo, el sueño se desvaneció rápido. Nico ha decidido seguir en Bilbao y renovar con el club que lo vio crecer. El Barça, condicionado por su situación económica, no pudo igualar las condiciones exigidas ni convencer al entorno del jugador. Un golpe duro para la dirección deportiva, que veía en él al refuerzo ideal para dinamitar el ataque azulgrana.

Con su negativa, el club ha tenido que reordenar prioridades. Luis Díaz sigue en el radar, pero su fichaje también se complica por su alto precio. La paciencia se agota y el margen de maniobra es cada vez menor.

🚨❤️🤍 BREAKING: Nico Williams signs new long term deal at Athletic Club until June 2035!



The agreement includes new release clause for +50% compared to €58m previous one and salary increase.



⛔️ Barcelona deal OFF due to registration issues. pic.twitter.com/Ew5odMQqzL