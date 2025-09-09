Mbappé pone una condición bomba a Florentino Pérez para su futuro en el Madrid

Kylian Mbappé sigue marcando el ritmo en el Real Madrid. El delantero francés, pieza clave del equipo, ha dejado clara su visión para el futuro. Según algunas fuentes, Mbappé ha pedido a Florentino Pérez el fichaje de Ibrahima Konaté para el próximo mercado de verano.

El francés termina contrato en 2026 y su influencia dentro del club va más allá de los goles. No solo busca títulos, sino también moldear un equipo capaz de dominar Europa. Konaté, defensor del Liverpool de 26 años, se ha ganado un lugar en la élite del fútbol inglés. Esta temporada suma tres titularidades y ha contribuido a que su equipo mantenga un pleno de victorias en la Premier League.

Durante una entrevista con Telefoot, Konaté bromeó diciendo que Mbappé lo llama “cada dos horas” para hablar de un posible traspaso. Aunque admitió que sigue centrado en el Liverpool y no domina del todo el español, sus palabras avivaron los rumores sobre su posible llegada al Santiago Bernabéu.

🚨 BREAKING: Ibrahima Konaté to Real Madrid: the deal is now VERY ADVANCED! @jfelixdiaz pic.twitter.com/m9FTopNSyQ — Madrid Zone (@theMadridZone) September 8, 2025

Un proyecto ambicioso y estratégico

El Real Madrid ya había mostrado interés en Konaté anteriormente. Su juventud, físico imponente y experiencia internacional lo convierten en un objetivo atractivo para Xabi Alonso, que busca reforzar la zaga merengue. Además, la defensa del club necesita ajustes. Antonio Rüdiger y David Alaba terminan contrato este verano, y la plantilla exige solidez para mantener su competitividad.

Mbappé no se limita a Konaté. También ha mostrado interés en otros nombres, como Achraf Hakimi, uno de sus amigos más cercanos dentro del fútbol. Su visión es clara: rodearse de compañeros que eleven el nivel del equipo y lo acerquen a dominar Europa.

El delantero francés no solo brilla por su velocidad y definición. Su liderazgo dentro del vestuario es fundamental. En el Bernabéu saben que mantener a Mbappé implica cumplir sus expectativas y seguir construyendo un proyecto ganador. El próximo verano se perfila como un periodo clave. Nombres como Konaté, Dembélé o Hakimi podrían ser la clave para que el Real Madrid siga siendo protagonista en Europa, y Mbappé asegura que su voz se escuchará en cada decisión importante. El futuro del Madrid podría depender de estas decisiones, y Mbappé se asegura de tener la última palabra