Mendes y CR7 encuentran equipo a João Félix, será el fichaje del siglo

Ya no hay vuelta atrás en el caso João Félix, ni el jugador, ni su agente -Jorge Mendes- ni el Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone a la cabeza, van a dar su brazo a torcer en este asunto, básicamente porque el descontento del futbolista no se ha gestado en una sola suplencia del Menino de Ouro, como la del Brujas en Champions League, sino que el desacuerdo viene de lejos y es estructural: al luso no le gusta cómo juega el argentino ni su rol en ese juego y el Atleti defiende al Cholo y su estilo; luego, no hay otra salida que la venta. Pues bien, el representante del portugués y el capitán de su selección de cara al próximo Mundial, CR7, han encontrado el comprador perfecto.

Así lo asegura Fabrizio Romano que señala en Here We Go al mercado de fichajes veraniego, allá por junio de 2023, como el punto de no retorno con João Félix; para entonces todas las partes debe estar de acuerdo en su venta, las antes enunciadas y ese comprado que está dispuesto a hacer de la perla portuguesa su fichaje del siglo: el Manchester United. Como ven, son los red devils quienes finalmente se lanzan a por la estrella colchonera en una operación que puede ser redonda para todas las partes.

La primera, para el jugador y su agente, que encuentran comprador y un sueldo acorde a un perfil de estrella (cifra no revelada pero sí intuida: sería de los mejor pagados); la segunda, el Atlético, que sí accede a venderlo a la Premier League ante su descontento pero bajo un abono acorde al que hicieron ellos con el Benfica; y por último, el mismo United, que cree en el jugador y su calidad. Es más, confían en que pueda ser su abanderado durante la próxima década. Ni más ni menos.

Incluso se asegura que Cristiano Ronaldo podría hacer de celestina en este asunto, ya que de por sí interesa en Old Trafford el jugador, pero su precio, hoy cifrado por Transfermarkt en 70 kilos, es demasiado elevado: el Atleti pide esos 127 millones por él. Está claro que no hablamos de negociaciones sencillas, ya que los diablos rojos tratarán de rebajar a toda costa esa cantidad y las fuentes que hablan de la operación piensan que puede cerrarse por unos 110 kilos, lo que convertiría a Félix en el fichaje más caro de la historia del United. Ahí es nada. Félix sería algo así como el heredero de Cristiano Ronaldo.