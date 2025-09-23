Monchi, rechazado por el Sevilla, no quieren que vuelva

Sorpresa monumental con Monchi en la Premier League. Según han apuntado desde Inglaterra, el que era hasta ahora Presidente de Operaciones de Fútbol dejará el Aston Villa tras un inicio de temporada muy complicado en Villa Park. Poco más de dos años después de su llegada a Birmingham para hacer tándem con Unai Emery, el director deportivo hace las maletas.

Después de anunciarse su salida, se había tanteado de nuevo un posible retorno al Sevilla de una de las leyendas del club de Nervión, pero le han dejado claro al gaditano que su vuelta es imposible y habría sido rechazado, evitando así que Monchi vuelva al Sánchez Pizjuán a repetir los éxitos que ya consiguió hace años con la entidad andaluza con él a los mandos desde la secretaría técnica.

Monchi abandona el Aston Villa, pero no volverá al Sevilla

La salida de Monchi del Aston Villa coincide con el peor momento del club inglés en los últimos años, ya que actualmente se encuentra en la antepenúltima posición en la Premier League, con tan solo tres puntos, y en una situación muy delicada. Este verano solo ha podido gastar 30 millones de euros, una cantidad muy insignificante, teniendo en cuenta que se trata de un equipo de Inglaterra.

La falta de refuerzos por los problemas económicos y financieros de la entidad de Birmingham ha lastrado completamente todo el trabajo que podría haber hecho el director deportivo en la ventana de transferencias. El Aston Villa es el equipo con peor margen de fair play financiero de la Premier League, por lo que su capacidad de movimiento es escasa, como se ha visto este verano.

El club andaluz no quiere que vuelva el director deportivo

Monchi dejó Sevilla por segunda vez en la temporada 2023/24 en un movimiento sorprendente para marcharse al Aston Villa. Y aunque en el club de Nervión se le está muy agradecido, tampoco acabaron de llevar bien su segunda salida para irse a un proyecto al alza que, como se está viendo, podría acabar hundiéndose en Inglaterra.