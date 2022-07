Morata hundido, Simeone no le habla y encuentra al ‘nuevo Mané’ por él

El mercado de fichajes no es aún ajeno al Atlético de Madrid pesa a las dificultades económicas de realizar refuerzos. No es segura del todo, aunque se haya confirmado su regreso, la continuidad de Morata en el equipo, y se escucharían ofertas por el madrileño para sondear otras atractivas opciones en su lugar. Simeone no termina de estar convencido de que el ex de la Juventus sea lo que los rojiblancos necesitan en ataque, y ante la confianza depositada en hombres como Matheus Cunha, se intentaría buscar otro delantero de garantías que compita el puesto con el brasileño.



Según el prestigioso diario L’Equipe, ese objetivo sería el atacante del Girondins de Burdeos, Sékou Mara. Senegalés con pasaporte francés, que recuerda al desparpajo de hombres como el ex del Liverpool Sadio Mané, y que viene de marcar 7 goles y dar 2 asistencias en 34 partidos esta temporada con su club. Está valorado en 15 millones, y dada su juventud, 19 años, está considerado el jugador más valioso del Girondins y ya es un habitual de la selección francesa sub-21.



El Atlético vuelve a fijarse, de esta forma, en el mercado francés tras la incorporación de Reinildo del Lille en invierno de este año. Así mismo, los focos del cuadro colchonero estuvieron puestos en el mediocentro del Marsella, Kamara, que finalmente decidió fichar por el Aston Villa, y también en Jonathan Clauss del Lille, lateral derecho que también pretenden otros grandes como el Chelsea. En el caso de Mara, se trataría más de una apuesta de futuro, pero la realidad es que sus números son muy interesantes y podría apuntar muy alto con la confianza necesaria del cuerpo técnico.



Dicho esto, tras las únicas incorporaciones de Axel Witsel y de Samuel Lino, el Atlético no da por cerrado el mercado. Está previsto aún que, además de Morata, hombres como Lemar muestren su deseo de renovar para no acabar siendo libre la temporada que viene. Acuerdo que de no producirse, pondría al francés como transferible en el mercado para sacar tajada por parte del club. Caso al que se une el de Daniel Wass, que no cuenta para el ‘Cholo’ y que podría salir rumbo al Getafe.