Mosqueo enorme de Xavi por Leo Messi y Joan Laporta: roban al Barça al recambio perfecto de Busquets

Más allá de Leo Messi y su ya imposible regreso a can Barça una vez que ha firmado por el Inter de Miami, a Xavi Hernández le preocupa enormemente otro asunto, este sí, no como el caso del argentino, crucial en la configuración de la próxima plantilla blaugrana de cara a la campaña que está por empezar en la temporada 23/24, que no es otra que la de contratar a un mediocentro de corte defensivo que pueda cumplir las veces del capitán perdido, Sergio Busquets; ahí es nada. Pues bien, uno de los que eran perfectos para esa demarcación se ha esfumado.

Los mismos pasos que Karim Benzema y CR7

Ya lo dijo Cristiano Ronaldo y parece que lo puede experimentar Karim Benzema, la liga saudí puede convertirse en una competición de bastante prestigio a tenor de la inversión mayúscula que está realizando el régimen en base en cracks del fútbol europeo, y el último es un jugador que ha sonado y mucho para ir al Barcelona a coste cero pero que ahora toma la vía de los millones, dejando más acotado el perfil de jugador capaz de suplir a Busquets en el Barça.

Efectivamente hablamos de N’Golo Kanté, el cual ya ha manifestado a su círculo interno que se marchará por la misma vía que otros cracks citados, es decir, a un retiro de oro que promete tentar a más de una estrella. Y encima para Benzema es una grata noticia, ya que según hemos podido saber por Rudy Galetti, existe ya un principio de acuerdo entre el internacional francés y el nuevo club de El Gato, el Al Ittihad.

Según el conocido informador, el acuerdo con el pivote defensivo galo es total y ya no hay posibilidad de que se quede en Europa; el contrato se firmará y se hará oficial en las próximas 48 horas, afirma Galetti. Se especuló en su día con que el campeón del mundo con Francia en 2018 iba a marcharse al Barça a coste 0 (acaba contrato este mes), incluso que renovaría con el Chelsea, sin embargo, la oferta, de nuevo estratosférica, del fútbol árabe ha pesado más y Kanté jugará junto a Benzema, cerrando de paso una vía posible para el Barça. Al respecto de ello, la lista de Xavi se acota mucho. Demasiado. El caso Messi fulgió sin motivo, ya que el Barça nunca tuvo opciones de ficharlo, pero el pivote no puede esperar; sin ir más lejos, Gundogan, el más deseado, ya negocia con el City…