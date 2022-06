Mourinho le da vida a Laporta: Araújo le dice adiós, sitio para Koundé

El Fútbol Club Barcelona está buscando de manera desesperada dar varias salidas de algunos de sus actuales futbolistas que no entran en los planes de Xavi Hernández para la temporada que viene. A los culés no solo les urge por el plano deportivo, ya que el hecho de tener jugadores que el técnico no quiere siempre es un incordio, sino especialmente importante es por el aspecto económico ya que para Joan Laporta es de vital importancia poder aligerar los pagos y empezar a cuadrar unas cuentas que están muy deterioradas.

Uno de estos jugadores que tienen en grande colgado el cartel de transferibles es Clement Lenglet. El central francés hace tiempo que dejó de mostrar su mejor nivel en el Barça, aquel juego con el que deslumbró en el Sevilla años atrás y que llevó a los catalanes en su día a abonar casi 36 millones de euros por su fichaje, y ahora es uno de los principales ‘marginados’ en el equipo ya que no cuenta lo más mínimo.

Para el Barcelona es un problema a nivel contractual ya que tiene vinculación hasta el año 2026, es decir, le quedan todavía cuatro temporadas de compromiso más por delante y eso es un mundo para un jugador al que ya no se tiene en cuenta. A sus 27 años, no obstante, tiene muchas cosas que ofrecer el defensor y aunque es cierto que ha perdido una gran parte del mercado que tenía hace años todavía hay equipos que están tras sus pasos y que piensan que pueden sacarle mucho más potencial del que se le está viendo en el Camp Nou.

El último equipo en interesarse de hecho por Lenglet ha sido la Roma tal y como apunta el portal web Goal. El conjunto dirigido por José Mourinho quiere confeccionar un proyecto un tanto más ambicioso para esta próxima campaña y piensan que el francés les podría dar un salto de calidad para su defensa. El campeón de la Conference League ve una buena situación de mercado y cree que podría hacerse con sus servicios sin afrontar un gran desembolso, por lo que están decididos a llevarse al central a la Serie A, en la que sería su primera experiencia en el fútbol italiano.