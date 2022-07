Nadie confía Umtiti, su salida del Barca un imposible: adiós a Koundé

Uno de los mayores retos a los que tiene que hacer frente la actual junta directiva del FC. Barcelona este verano es la salida de dos de sus centrales que llevan tiempo sin contar tanto para Ronald Koeman como para Xavi Hernández: Clement Lenglet y Samuel Umtiti. El primero ya tiene pactada su cesión con el Tottenham Hotspur para la siguiente temporada y solo falta que ambos clubes lo hagan oficial, en cambio, la situación del ex del Olympique de Lyon es muy diferente.

Samuel Umtiti ha interesado a varios equipos estas últimas semanas. El Arsenal, la Fiorentina y el Rennes son los dos equipos que más fuerte han sonado para convertirse en el próximo destino del central francés. El futbolista lleva días negociando con el conjunto francés y todo parecía ir bien encaminado, pero las últimas declaraciones del propio entrenador del Rennes, Bruno Genesio, han supuesto un jarro de agua fría para la entidad blaugrana.

“Es un jugador que me gusta mucho. Después, también estamos en el club con un funcionamiento en el que no siempre estamos de acuerdo en las opciones, necesitamos un consenso. Hay dudas sobre su estado físico por lo que entiendo que puede ser algo para el club que ralentice el proceso”, señalaba Bruno Genesio en rueda de prensa.

Bruno Genesio quiere a Samuel Umtiti, pero en el Rennes no se fían del estado físico de un jugador que este año tan solo ha disputado un partido de Liga. Aún así el técnico cuenta con él, a diferencia de lo que opina el club, que no quiere arriesgarse con una operación de gran tamaño para que luego se quede en el banquillo:” Tuve un intercambio con él donde me tranquilicé. Pero para juzgar será sobre el terreno. Para mí también es un campeón mundial con su experiencia, que corresponde a lo que podemos buscar, con todo lo que rodea su caso. Haremos balance para ver si lo conseguimos o no”, concretaba el entrenador.

Lo cierto es que de su salida del FC. Barcelona depende en gran medida, junto a las palancas económicas, el fichaje de Jules Koundé. El central del Sevilla lleva tiempo apuntado con rojo en la lista de Joan Laporta, pero antes de que otros lleguen, primero hay que dejar salir, si el campeón del mundo con Francia en 2018 no encuentra destino este verano, la llegada de futbolista francés se antoja muy difícil, y el Chelsea acecha.