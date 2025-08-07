Nadie esperaba esto, pero ya es oficial: Iñigo Martínez dice adiós al Barça

La noticia ha dejado a más de uno boquiabierto. Nadie imaginaba que Iñigo Martínez, uno de los pilares defensivos del Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick, saldría tan rápido del club. Pero Fabrizio Romano, siempre atento a las novedades del mercado, ha confirmado en sus redes sociales que el central dejará el Barça de inmediato para unirse al Al Nassr.

Un golpe sorpresa para el Barça

Iñigo Martínez llegó al Barcelona con la misión de reforzar la defensa y, desde el primer momento, se convirtió en un jugador fundamental para el esquema táctico de Flick. Su firmeza, experiencia y capacidad para leer el juego fueron claves para que el equipo mejorara atrás. Por eso, su salida ha sorprendido a propios y extraños. Muchos pensaban que, al menos, terminaría la temporada en el Camp Nou. Sin embargo, las negociaciones con el club saudí avanzaron rápidamente y todo se precipitó.

El acuerdo con Al Nassr es definitivo. Según Fabrizio Romano, el central rescindirá su contrato con el Barça con efecto inmediato, algo poco común en estos casos, y firmará con su nuevo club como agente libre. Esto significa que Iñigo tendrá total libertad para cerrar su futuro sin que el Barcelona reciba una compensación directa por la transferencia.

🚨💣 BREAKING: Al Nassr agree deal to sign Iñigo Martínez, here we go! 🟡🔵



Iñigo will terminate his contract at Barcelona with immediate effect and join Al Nassr as free agent.



Contract until June 2026 plus option for further season until June 2027. pic.twitter.com/uVxHwW7PSV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Nuevo destino y grandes expectativas

Iñigo Martínez ha aceptado un contrato que lo vinculará al Al Nassr hasta junio de 2026, con opción a extenderlo hasta 2027. Este movimiento se enmarca en la tendencia de grandes futbolistas que el club saudí está atrayendo para elevar su nivel competitivo y también para ganar protagonismo en el fútbol mundial.

Para el jugador, es un cambio radical, tanto en lo deportivo como en lo personal. Dejar un club histórico y exigente como el Barcelona para unirse a una liga emergente representa un desafío importante. Sin embargo, la oferta y la posibilidad de vivir una nueva etapa han sido decisivas para tomar esta decisión.

Mientras tanto, en el Camp Nou empiezan a buscar soluciones para cubrir la baja inesperada de uno de sus defensas más fiables. Sin duda, esta despedida de Iñigo Martínez marcará un antes y un después en la temporada azulgrana.