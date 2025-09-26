Nadie se lo esperaba, Xabi Alonso no lo quiere ni ver en el Real Madrid

Desde su llegada al banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso ha dejado claro que busca cambios profundos en la plantilla. Uno de los jugadores más afectados por esta reestructuración es Ferland Mendy, que ha visto reducido su protagonismo en la banda izquierda. Alonso quiere un lateral que combine proyección ofensiva y regularidad, y considera que Mendy ya no encaja en ese perfil.

La renovación del lateral izquierdo

Alonso apuesta por frescura, intensidad y continuidad física. Con la llegada de Álvaro Carreras y la consolidación de Fran García, la competencia en el lateral izquierdo se ha intensificado. Ambos han demostrado rendimiento constante y capacidad para adaptarse al estilo del entrenador. Mendy, en cambio, ha sufrido lesiones recurrentes, incluida su última dolencia en el cuádriceps, lo que ha limitado sus oportunidades y reforzado la percepción de que ya no es la primera opción.

El técnico busca que el lateral aporte recorrido constante y apoyo ofensivo sin descuidar la defensa. Esta exigencia ha dejado claro que Mendy tendrá que luchar mucho para recuperar un rol importante en el equipo.

🔥Ferland Mendy ya quema etapas en su recuperación

⚽ Toca balón en un campo paralelo al de sus compañeros, que ya cuentan las horas para el derbi



— MARCA (@marca) September 26, 2025

Venta, adaptación o reubicación

En el club se barajan varias opciones para Mendy: venta, reubicación en otra posición o adaptación a un esquema diferente. Por ahora, la opción más probable parece ser escuchar ofertas, especialmente si surge una oportunidad que beneficie tanto al jugador como al Real Madrid. Esto permitiría liberar espacio en la plantilla y abrir la puerta a un lateral con el perfil que Alonso busca.

La salida de Mendy dejaría a Carreras y García como principales alternativas en la banda izquierda, asegurando frescura física y táctica. Además, daría al equipo mayor versatilidad y equilibrio en LaLiga, la Champions y las copas nacionales.

El futuro de Ferland Mendy está en el aire. Las limitaciones físicas y la fuerte competencia lo colocan en una situación delicada. Queda por ver si será vendido, reconvertido o relegado, pero parece claro que ya no forma parte del núcleo central del Real Madrid bajo el proyecto de Xabi Alonso. El tiempo corre en su contra, y cada partido podría ser el último de Mendy como protagonista en el Real Madrid.