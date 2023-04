Ni Eden Hazard plantea tantos problemas en Madrid: el socio de CR7 bloquea todo el proyecto por 120M

Es verdad que el Atlético de Madrid ha conseguido darle en cierta forma la vuelta a su aciaga temporada y ya se parece algo más al equipo rocoso que consiguió colarse entre los mejores de Europa. No ha llegado a ese nivel, como demuestra su caída frente al Barça, pero la evolución es clara, sin embargo su prematura eliminación de competiciones europeas en este campaña y el asunto João Félix, ese socio de CR7 en Portugal que iba a ser su heredero en el fútbol luso, plantean ya un problema mayúsculo en Madrid, incluso mayor que el que supone en el vecino del Bernabéu Eden Hazard.

Hacemos la comparativa porque tanto el jugador del Real Madrid como el luso del Atlético, cedido este segundo tramo de temporada en el Chelsea, son los dos fichajes más caros a ambas orillas del Manzanares, los dos han decepcionado y ambos están de alguna forma ligados al Chelsea y la Premier League. El problema añadido con el menino de ouro es que tiene contrato en vigor con el Atleti hasta 2027 y, a diferencia del belga, aún no ha demostrado ser uno de los jugadores de mayor peso en Europa.

Negativa a volver

Para el Atlético escuchar a João rajar desde Londres contra el estilo del Cholo no es sino el preámbulo de la confirmación que ahora hace The Sun: el jugador no quiere regresar al Metropolitano. Bien, piensan en Madrid, no hay problema, que el Chelsea pague lo que invirtió el Atleti y se acabó la discusión, pero ese es el segundo punto de este asunto que trae el medio de comunicación británico y que pone en alerta al Atleti: el Chelsea no va a pagar esos 120 kilos y aun así quiere quedárselo.

Recapitulando, lo de João Félix, una figura para ser el Cristiano Ronaldo colchonero, empieza a decepcionar y ya se acerca a un callejón sin salida, porque si el jugador se quiere quedar en Londres, pero los blues no van a pagar al Atleti esos 100-120 millones (costó 126), entonces el futbolista internacional con Portugal ha de regresar a la capital de España. Y ahí hay una circunstancia incómoda porque João no quiere vestirse de rojiblanco otra vez ni encontrarse con el Cholo, es decir, de hacerlo sería un jugador descontento, posiblemente problemático y que, además, no ha demostrado un nivel superlativo todavía en su carrera, tal como si hizo su compatriora, hoy jugador del Al Nassr. Como factor añadido, el dinero de la venta de João iba a servir para reconfigurar la plantilla atlética, un dinero que ya falta en las cuentas debido a esa eliminación prematura de Europa. O lo que es lo mismo: João y el Atleti están en punto muerto y eso es un problema para ambos.