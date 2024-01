Ni el pésimo nivel de Koundé y Araujo permite al defensa de 20 años convencer a Xavi y dirá adiós

Hoy acaba el mercado de traspasos invernal de 2024 y en Barcelona no está dicho en lo que até el capítulo de ventas. Ya Joan Laporta y Xavi Hernández han dejado entrever durante las últimas semanas la imposibilidad del club para acometer una incorporación que pueda ayudar a cambiar la imagen que viene dando el equipo, pero en el filial blaugrana hay un joven futbolista que atesora un gran número de pretendientes en el mercado europeo: Mikayil Faye.

El joven central senegalés llegó al Barça el verano pasado y sus extraordinarias actuaciones en el equipo dirigido por Rafa Márquez, no solo destapando la posibilidad de que Xavi comenzara a apostar por él para solucionar los problemas defensivos derivados del nefasto rendimiento de Ronald Araujo y Jules Koundé, principalmente, sino que cada vez más clubs ajenos al Barça hayan mostrado interés en el jugador.

Es cierto que Joan Laporta rígido en su postura de no negociar la salida de Faye dado que al cabo de unos años el jugador podría ser importante el primer equipo, pero hoy el giro lo provoca el propio zaguero ya que, según un informe recibo en Don Balón, el defensa no está dispuesto a esperar una oportunidad que podría no llegar nunca.

En consecuencia, Faye ve con buenos ojos la posibilidad de incorporarse al Eintracht de Frankfurt en este último día de mercado invernal. Es cierto que el cambio de club, a nivel colectivo, alejará al africano de los títulos más laureados de Europa, pero a título personal podría ser una decisión muy inteligente ya que, si logra hacerse con la titularidad en Frankfurt, tendrá la oportunidad de ofrecer un nivel suficientemente satisfactorio para que un club de mayor renombre se fije en él y contemple su fichaje, si no es el próximo verano, en un futuro no muy lejano.

La única nota positiva de todo esto para Joan Laporta es que el Barça, a pesar de que perder a uno de los jóvenes que más ilusionan generar en el filial del club, recibirá en torno a 15 millones por la venta.