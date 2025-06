Nico Williams lanza una señal que podría cambiar el futuro del Barça para siempre

El Barcelona vuelve a soñar con Nico Williams. El joven extremo del Athletic Club y pieza clave de la selección española ha dado un paso que podría cambiar el rumbo del mercado blaugrana. Según diversas fuentes, Nico estaría dispuesto a bajar sus exigencias económicas para vestir de azulgrana. No es un detalle menor: su entorno ha comunicado que aceptaría la misma oferta que se planteó hace un año, lo que supone un guiño directo al proyecto que Hansi Flick le presentó en persona.

Este viernes, Deco, asesor cercano al Barcelona, se reunió con Félix Tainta, agente de Nico, en Barcelona. Este encuentro ha reactivado el interés del club culé, que parecía haberse enfriado en semanas recientes. Aunque aún no hay nada cerrado ni firmado, la simple disposición de sentarse a negociar en pleno mercado de fichajes es una señal clara. Además, la publicación de una foto en redes sociales donde aparecen juntos Nico y Lamine Yamal, joven promesa del Barça, ha disparado aún más los rumores y la ilusión entre los aficionados.

