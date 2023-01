No a Luis Enrique y Mourinho alucina con el sustituto de Simeone

Hasta tres equipos de la Premier League están tras su pista y todos ellos le gustan menos que otro destino que le atrae sobremanera, como es el Atlético de Madrid y la liga española, lo cual, a estas alturas de la película colchonera, con el Atleti cerca de perder el último hilo de vida que le queda esta temporada, que es la Copa del Rey, con el Madrid y el Bernabéu como obstáculos enormes a un partido, es un notición que causa revuelo en el Metropolitano.

Tengan en cuenta que si bien el Atleti ha mejorado algo tras su goleada al Real Valladolid (3-0) -dicho sea de paso, con unas concesiones grotescas del equipo de Pacheta- es posible y hasta probable que el Real Madrid, que también se juega la vida y vuelve a estar entonado, pueda eliminarlos este jueves en su casa, el coliseo blanco. De ser así, un proyecto millonario como el rojiblanco no solo no habría luchado (no se exige ganarlos, pero sí competirlos) por títulos esta temporada, sino que se habría roto, otra vez, en pleno de enero; algo que, para muchos, además de reincidente, es inaceptable.

Y entre esos muchos pueden estar los dirigentes rojiblancos, que ya saben que Luis Enrique, su primera opción para suplir a Simeone, en el caso hipotético de echar al argentino, puede estar negociando con Brasil. Dicho lo cual, les ha surgido una opción que revela en Italia Il Messaggero referente a Maurizio Sarri. Y es que el técnico italiano, que dirige a la Lazio, enemigo natural de la Roma de José Mourinho, desea ponerse al frente del equipo madrileño.

Os contábamos en las líneas iniciales que hasta tres equipos ingleses están tras su pista, según el mass media italiano, el Everton, el Tottenham y el West Ham, de una liga británica donde Sarri sigue teniendo mucho cartel, pero afirma el medio que él, si se va de la Serie A, quiere ir a Madrid, concretamente al Atlético. Y solo con su propuesta futbolística, su estilo, tanto de juego como de gestor y entrenador, su opción pasa a estar en cabeza de las futuribles del Atlético… siempre y cuando desde la cúpula rojiblanca se dé el paso de zanjar la historia con Simeone, que tampoco será tarea sencilla.