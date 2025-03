No quiere seguir en el Real Madrid y ya se lo ha comunicado a Florentino Pérez

Endrick, una de las grandes promesas del fútbol brasileño, atraviesa un momento difícil en su carrera. A pesar de su fichaje por el Real Madrid este verano, el joven delantero siente que su rol en el equipo no es el esperado. La falta de minutos en el primer equipo le genera incertidumbre y ha comenzado a plantearse seriamente la posibilidad de salir en busca de más protagonismo. Su principal preocupación: no perder su plaza en la selección de Brasil para el Mundial de 2026.

El talento de Endrick está fuera de duda, pero la competencia en el Real Madrid es feroz. El club blanco cuenta con una delantera de gran nivel, lo que hace difícil para el brasileño encontrar su espacio. Pese a haber sido convocado por la selección absoluta de Brasil, el joven atacante sabe que necesita jugar regularmente en un club de élite para mantenerse en el radar de Dorival Júnior, el seleccionador brasileño. La inquietud de no ser convocado para la Copa del Mundo de 2026 es lo que lo ha llevado a tomar una decisión importante.

🚨🇧🇷 Endrick: “To be honest, what goes through my head a lot is that I'm afraid of not being at the 2026 World Cup”.



“I’m worried… because it’s my dream to be at World Cup. It’s even difficult to speak about that. I want go help Brazil to win the 6th World Cup”, told Romario, pic.twitter.com/ivxwzd9UEh