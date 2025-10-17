No se irá al Barça, pero Ernesto Valverde ya da por perdido a Nico Williams

Este verano, el Athletic de Bilbao se cobró una victoria muy importante con el tema de la salida de Nico Williams. El conjunto de los leones estaba comenzando a asumir que el extremo navarro no iba a seguir en el club y se iba a marchar al Barça. Las declaraciones de todo el entorno culé invitaban a pensarlo. Sin embargo, en un giro de acontecimientos de lo más inesperado, Nico decidió seguir en el Athletic Club de Bilbao y firmar una renovación con aumento en la cláusula de rescisión, que pasó a ser de unos 90 millones de euros.

En este sentido, podría parecer que en Bilbao ya pueden estar tranquilos respecto de la continuidad de su gran estrella. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de que en el Barça hace meses que tomaron la decisión de definir a Nico como un jugador absolutamente bloqueado y cuyo fichaje no se va a plantear jamás, en el resto de Europa sigue habiendo varios clubes muy interesados en el fichaje de un Nico que es un top mundial.

La Premier League viene con fuerza

Desde Inglaterra tienen muy claro que Nico va a acabar jugando en un equipo del Big Six. Su alto ritmo de juego y capacidad para decidir en los metros finales hacen del español un jugador muy interesante para el estilo de la Premier League, donde se premia el físico, la velocidad y el desequilibrio. Algo que a Nico le sobra. Es por este motivo que clubes como el Chelsea o el Liverpool llevan mucho tiempo detrás de él.

En especial, es el Liverpool el que más interés está ganando. Y es que, con Salah cada vez más cerca de su final, los de Merseyside comienzan a considerar que fichar a Nico para que sea el relevo generacional del egipcio sería una operación perfecta para ellos. Un plan con muy pocas fisuras y que les costaría 90 millones. Poco dinero para un grande de Inglaterra.

Así pues, Ernesto Valverde ya sabe que el contrato de Nico no se va a cumplir. Puede ser que no acabe en el Barça, que eso ya es una pequeña victoria para el Athletic, pero la fuerza y los cantos de sirena de la Premier League tienen mucha potencia.