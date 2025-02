Nuevo socio para Rodrigo de Paul, el mediocentro que Simeone quiere en el Atlético

El Atlético de Madrid se encuentra en una búsqueda frenética para reforzar su centro del campo antes del cierre del mercado invernal. Diego Simeone, consciente de la exigente segunda mitad de la temporada, ha pedido un fichaje que eleve el nivel competitivo del equipo. Rodrigo de Paul, pieza clave en el esquema del técnico argentino, necesita un socio de garantías que le ayude a controlar los partidos y aportar equilibrio en la medular.

Aunque el club rojiblanco cuenta con jugadores como Koke, Pablo Barrios y Conor Gallagher, la sensación en el cuerpo técnico es que falta un mediocampista con experiencia y jerarquía para afrontar los retos venideros. Fabián Ruiz ha sido el gran objetivo de Simeone, ya que su visión de juego, capacidad de distribución y despliegue físico encajan perfectamente en el sistema del Atlético.

Sin embargo, la negativa del París Saint-Germain a desprenderse del internacional español ha complicado seriamente su llegada. Luis Enrique, entrenador del PSG, considera a Fabián un futbolista esencial y ha bloqueado cualquier intento de negociación.

Alternativas en el mercado y contrarreloj para fichar

Ante la imposibilidad de fichar a Fabián Ruiz en este mercado invernal, el Atlético de Madrid sigue analizando otras opciones que puedan cumplir con los requisitos de Simeone. El margen de maniobra es escaso y las opciones en el mercado no son abundantes, pero el club no quiere repetir errores del pasado con fichajes que no logren consolidarse en el equipo, como ocurrió con Arthur Vermeeren.

El Atlético necesita un jugador que pueda ofrecer un rendimiento inmediato y que se adapte rápidamente al esquema de Simeone. La dirección deportiva está evaluando nombres que puedan llegar en calidad de cesión o mediante una operación viable en las últimas horas del mercado. Mientras tanto, Fabián Ruiz sigue siendo el gran deseo del Cholo, aunque su incorporación parece más factible en el verano.