Oblak saldrá de Madrid, hay recambio: rival para Courtois y Ter Stegen

Muchos jugadores acaban contrato el próximo 30 de junio y, aunque el mercado de fichajes veraniego de 2022 cerró hace un par de semanas, un gran número de clubs y futbolistas no pierden el ojo a 2023, fecha en la que volverán a producirse otros tantos movimientos. En este sentido, de cara a enero el Manchester United no planea ninguna operación a gran escala, pero el compromiso de David de Gea con los red devils finaliza esta temporada y su salida de Old Trafford tras más de una década defendiendo los colores del equipo es una posibilidad muy abierta a día de hoy.

Esto no solo supone que el cuadro inglés esté mirando ya alternativas de futuro por si finalmente el club y el español deciden separar sus caminos, sino que el Manchester United también tiene un portero de primer favorito en la agenda para provocar uno de los grandes traspasos del próximo mercado veraniego: Jan Oblak.

Según ha afirmado recientemente Jeunes Footeux, el conjunto inglés quiere que el portero esloveno del Atlético de Madrid, quien está considerado toda una institución en el Cívitas Metropolitano, aterrice en Old Trafford si finalmente se marcha De Gea en junio.

Sin embargo, aquí no reside la única noticia impactante en este apartado ya que, según hemos podido conocer en Don Balón, el ‘Cholo’ Simeone valoraría seriamente hacer un hueco en las filas rojiblancas el mencionado De Gea, sobre todo por ese aliciente emocional que supone volver a casa. El madrileño se formó en la cantera del conjunto colchonero y, si se consuma su salida del United y la llegada de Oblak, nada impedirá su regreso a LaLiga doce temporadas después.

Cabe poner de manifiesto que esta posibilidad está abierta, pero ambos clubs todavía no se han sentado a negociar el traspaso del esloveno, el cual podría superar incluso los 70 millones de euros.

La mejor competencia para Courtois y Ter Stegen

Durante las últimas cuatro temporadas, momento en el que el belga se incorporó al Real Madrid, LaLiga ha presumido de contar con tres de los mejores porteros del mundo.

Por ende, la salida del Oblak a la Premier League supondría perder un tesoro en LaLiga y, aunque por el momento Courtois y Ter Stegen no han abierto la posibilidad irse, el adiós del colchonero supondría un antes y después muy significativo para ellos ya que, dada la competencia existente, los tres han logrado sacar a relucir su mejor versión.