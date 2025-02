Oferta bomba de 75 millones por Frenkie de Jong, el Barça duda y Laporta valora su salida

Frenkie de Jong, centrocampista clave del FC Barcelona, está en el centro de una intensa especulación. El Arsenal ha lanzado una oferta de 75 millones de euros por el jugador neerlandés, una cifra que podría tentar al club catalán a dejarlo ir. Sin embargo, la situación financiera del Barça es compleja, y la necesidad de generar ingresos podría llevar a los directivos a replantearse su futuro.

El Arsenal está decidido a reforzar su mediocampo, y Frenkie de Jong aparece como una de sus principales opciones. Los Gunners han ofrecido 75 millones de euros para hacerse con los servicios del neerlandés, una cifra que, a pesar de su alto valor, podría resultar atractiva para un Barcelona que atraviesa problemas financieros. En los últimos años, el club ha estado trabajando para equilibrar su economía y hacer frente a nuevos fichajes, por lo que una venta de este calibre podría aliviar algo sus problemas.

