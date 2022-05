Opción sorpresa como sustituto de Dembélé si falla Raphinha, es gratis

A pesar de que Joan Laporta y Xavi Hernández llevan varios meses intentando convencer a Ousmane Dembélé para que el francés despeje su idea de salir del club y firme la ansiada renovación pretendida por la directiva blaugrana, el futbolista cada vez se está alejando más de esta posibilidad. En el Camp Nou ya dan prácticamente por hecho que el exjugador del Borussia Dortmund se irá conforme finalice la campaña y de ahí que cada vez sean más las alternativas que aparecen en la agenda blaugrana como posibles recambios.

Durante los últimos meses ha sido Raphinha, estrella del Leeds United, el que ha dado más que hablar en las oficinas del club, pero el alto precio que conllevaría la operación por el brasileño genera dudas ya que desembolsar esos 60 millones por el sudamericano podría trabar otros movimientos que también tiene en mente Laporta, como Robert Lewandowski, Marcos Alonso o Rúben Neves.

Es por eso que el presidente catalán ha abierto una posibilidad que hasta el momento no se contemplaba en la Ciudad Condal. El Barça ya ha decidido que no ejecutará la opción de compra por Adama Traoré dado que las prestaciones del futbolista no han sido del todo convincentes y este regresará al Wolverhampton, donde precisamente milita la gran sorpresa que valora la directiva culé para tomar el relevo de Dembélé: Francisco Trincão.

El extremo portugués de 22 años salió el verano pasado rumbo al conjunto amarillo, donde sus buenas actuaciones le han permitido acaparar muchos más minutos de los que hubiera tenido en Barcelona esta temporada. No obstante, sus cifras goleadoras no están siendo despampanantes (solamente 3 tantos registrados) y por ello el equipo dirigido por Bruno Lage no ejecutará la opción de compra de 30 millones que tiene sobre el jugador, por lo que su regreso a LaLiga no admite ningún tipo de duda.

Precisamente aquí podría tener el luso una gran oportunidad para demostrar que la disciplina blaugrana no se equivocó cuando acometió su fichaje en 2020. Aunque ni mucho menos el futbolista formado en la cantera del Sporting de Braga era la primera opción valorada para tomar el relevo de Dembélé, tanto Laporta como Xavi son conscientes de que ahorrarse ese dinero en un extremo derecho permitirá al club volcar un mayor número de recursos económicos en el fichaje de Robert Lewandowksi, la gran prioridad tanto del presidente como del técnico para el próximo mercado veraniego.