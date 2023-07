Operación inminente por el recambio de Sergio Busquets que no es Kimmich: sorpresa y polémica

Ya lo dijo en su día Xavi Hernández, necesitaban un mediocentro defensivo. Y lo dijo una vez Sergio Busquets tomó la decisión, incluso cuando los de Ilkay Gundogan se acercaba a un final favorable para los intereses del FC Barcelona. El deseado era Joshua Kimmich, un fichaje prácticamente imposible en esta y otras ventanas de transferencias. Pues bien, ese desenlace se acerca a su final por un precio ya esbozado y que el Barça está cerca de aceptar: 8 millones de euros. Eso sí, el fichaje, que deja dudas, además llegaría con polémica.

El Girona está muy enfadado

El futbolista en cuestión que llegaría a can Barça para hacer de Busquets es Oriol Romeu, 32 años, futbolista de un Girona al que no le hace ninguna gracia perder a uno de sus jugadores clave en la medular. De hecho, el equipo catalán le ha expresado al Barça tanto su malestar por contactar con su jugador como ha advertido del daño que puede hacerles perder a este futbolista por esta vía. Con todo, el Barça lo tiene claro y trata de cerrarlo, lo que añade potencial al equipo azulgrana pero, a la vez, certifica la cruz a un canterano de oro junto a Alejandro Balde y Gavi: Nico González, que juega en esa demarcación.

El diario Sport sacaba a la luz unas dilaceraciones atribuidas al club todavía propietario de Romeu referente al ataque del Barça: “nos consta que Xavi ha llamado a nuestro jugador y Oriol Romeu no queda libre, tiene contrato con el Girona hasta el 2025, así que diría que eso no se puede hacer”. Y aún así, como decimos, la operación no es que esté avanzada, sino que está muy próxima a su conclusión en este mercado. Es verdad que el elegido no es Joshua Kimmich, pero sí es un jugador de características que no tenía el Barça.

Cuarto fichaje

Tras las incorporaciones del jugador del Manchester City, Iñigo Martínez y Vitor Roque, que no llegaría al club hasta el mes de enero, Romeu sería el cuarto fichaje, que si bien se antojaba esencial posiblemente no sea el último. Antes, eso sí, debe haber novedades en las salidas de jugadores como Ferran Torres, Sergiño Dest, Nico González o Clement Lenglet, que, esperan en el club blaugrana, dejen buenas cantidades en sus arcas.