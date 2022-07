Otro más para Xavi: tras Lewandowski le toca al recambio de Dani Alves

“Soy feliz en este club y definitivamente me quedo aquí”, ha señalado Sergiño Dest en una entrevista concedida a ESPN antes de que el FC. Barcelona emprenda la gira norteamericana. Se acumulan las buenas noticias en las oficinas del Camp Nou. En tan solo una semana ha cerrado tres grandes incorporaciones (Raphinha, Dembélé y Lewandowski) y ahora el defensa norteamericano acaba de confirmar que se quedará el año que viene en el conjunto azulgrana.

Gran noticia para el conjunto azulgrana, ya que era una posición que había quedado muy debilitada este mercado de fichajes tras la no renovación del contrato de Dani Alves y la más que posible salida de Óscar Mingueza, ya que, Xavi Hernández le trasladó al canterano que no contaba con él para la próxima temporada y el jugador ya se despidió del club en las redes sociales.

Serginño Dest ha disputado este año 21 partidos de Liga con el FC. Barcelona a un nivel notable, pero debido a las lesiones sufridas en el mes de marzo y abril que le tuvo apartado del equipo casi dos meses seguidos y la confianza de Xavi Hernández en Dani Alves, el estadounidense no ha conseguido afianzarse este año en el once titular del técnico de Terrasa. Este año parte casi como la única alternativa del entrenador en esa posición.

Las otras opciones de Xavi Hernández para el lateral derecho es recurrir a Ronald Araújo, como ya hiciera el año pasado en más de una ocasión, como Ronald Koeman, recurrir a Óscar Mingueza si finalmente no acaba abandonando el Camp Nou este verano porque nadie ofrezca los 5-10 millones de euros que el conjunto azulgrana exige para dejarle ir, o volver a utilizar a Sergi Roberto en una posición que ha venido desempeñando para el FC. Barcelona desde hace varias temporadas.

Es decir, que las opciones de Xavi Hernández para el año que viene son o utilizar al único lateral derecho natural como es Sergiño Dest, o empezar a utilizar tiritas como Ronald Araújo o Sergi Roberto para suplir las posibles bajas que el norteamericano sufra durante la temporada. El resto de la actualidad azulgrana respecto a la defensa se centra en Koundé. Sevilla y FC. Barcelona parecen condenados a entenderse, el Manchester City se ha retirado de la puja por el central francés, el conjunto andaluz necesita dinero y los azulgranas un nuevo compañero para Piqué. Veremos si acaban consiguiendo su fichaje, aunque teniendo en cuenta todas las nuevas caras conseguidas esta semana, quizás la situación económica del club no dé para más.