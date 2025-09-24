Peligro de fuga real en el Athletic, nuevo caso Nico Williams, Ernesto Valverde le ha pedido que no se vaya

El Athletic Club podría sufrir un nuevo caso Nico Williams en los próximos meses, teniendo en cuenta que uno de los grandes clubes europeos habría puesto su interés en un jugador que está explotando bajo las órdenes de Ernesto Valverde. Por eso, ante un peligro de fuga real en la entidad bilbaína, el entrenador le habría pedido personalmente que no se vaya de San Mamés.

Se trata de Maroan Sannadi, uno de los delanteros del equipo. El Athletic tiene muchas expectativas puestas en el ariete de 24 años, ya que ha sorprendido al técnico y se ha ganado un puesto en el once titular, habiendo jugado ya cinco partidos, donde ha marcado un gol. Por eso, ha llamado la atención de varios conjuntos de Europa y uno de ellos ha sido el Chelsea.

El Chelsea estaría interesado en Maroan Sannadi

De hecho, los ingleses ya habrían enviado ojeadores a Bilbao para observar el crecimiento de un delantero que llegó al Athletic este mismo 2025, en el mercado de invierno, y los vascos temen que, tan solo unos meses después de su llegada, ya exista una amenaza real de que acabe abandonando San Mamés más pronto que tarde. De momento, el futbolista no ha dado motivos para pensar en que quiere salir.

Su buen rendimiento en el campo ha provocado este interés de varios clubes y, en concreto, del Chelsea, que podría incluso intentar un movimiento por él en el mercado de enero, pero parece complicado que el Athletic se sienta a negociar para la marcha de uno de los jugadores clave a mitad de temporada. Aun así, también acabará decidiendo el ariete, aunque está a gusto en San Mamés.

El Athletic no quiere desprenderse del delantero

El internacional marroquí está llamado a ser una pieza fundamental en el Athletic y tanto los dirigentes como Ernesto Valverde no quieren vivir un nuevo culebrón como el de Nico Williams, por lo que intentarán que Sannadi rechace los cantos de sirena de otros equipos europeos, como los del Chelsea, y acabe quedándose en la entidad bilbaína muchos años más.