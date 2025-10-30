Pellegrini se ha quedado sin el fichaje bomba que hace soñar al Betis, se va a Francia

Manuel Pellegrini no podrá cumplir uno de sus grandes deseos para el Real Betis Balompié. El técnico chileno lo pidió, lo intentó y lo soñó, pero el destino de Dani Ceballos se aleja definitivamente del Benito Villamarín. El anhelo del entrenador verdiblanco de contar con el genio andaluz en su mediocampo ha quedado truncado.

Pellegrini quería volver a reunir en un mismo vestuario a Ceballos e Isco Alarcón, dos jugadores que compartieron éxitos en el Real Madrid y que prometían hacer soñar a la afición del Betis con su calidad y visión de juego. Sin embargo, el deseo del técnico se desmorona ante la realidad del mercado.

El Olympique de Marsella se adelanta en la puja

El destino de Dani Ceballos está en Francia, un movimiento que pone fin, al menos por ahora, a las esperanzas del Betis. El Olympique de Marsella se ha adelantado en la puja y consigue una cesión estratégica desde el conjunto blanco. Y es que en el Real Madrid no están dispuestos a hacer favores a nadie, buscan una salida que sea interesante apra club y jugador.

El Real Madrid, consciente de que el jugador no entra en los planes inmediatos de Xabi Alonso, ha decidido cederlo con opción de compra. Este movimiento cierra la puerta de forma definitiva a un retorno de Ceballos al Benito Villamarín, dejando a Pellegrini sin su fichaje bomba y sin una pieza que podría haber sido clave para su proyecto para llevar al Betis hasta lo más alto del fútbol español.

El Real Madrid frena el regreso del centrocampista

La decisión del Real Madrid ha sido crucial para frenar el sueño del Betis. Al incluir una opción de compra en la cesión al Olympique de Marsella, el club blanco asegura una potencial venta futura y evita reforzar a un rival directo de LaLiga. Esto obliga a Pellegrini a buscar alternativas urgentes en el mercado para el centro del campo.

