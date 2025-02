Pep Guardiola quiere ganar ya al Real Madrid, fichaje sorpresa en camino

El Real Madrid se encuentra inmerso en la preparación de su importante enfrentamiento contra el Atlético de Madrid este sábado en la Liga, pero ya con la vista puesta en el próximo reto europeo. El Manchester City de Pep Guardiola se acerca en la UEFA Champions League, y con él, el interés por una de las grandes estrellas del equipo blanco: Jude Bellingham.

El interés de Guardiola por Bellingham

Pep Guardiola ha dejado claro en varias ocasiones su admiración por Jude Bellingham, un jugador que ha sorprendido a todos desde su llegada al Real Madrid. El centrocampista inglés se ha consolidado como pieza clave en el equipo de Carlo Ancelotti, lo que ha despertado el interés del entrenador del Manchester City.

Con la posible salida de Kevin De Bruyne hacia la MLS, debido a sus problemas físicos y el fin de su ciclo en el fútbol europeo, Guardiola ve en Bellingham una opción ideal para reforzar el centro del campo del City. El joven inglés tiene las características necesarias para suplir la vacante que dejaría el belga, y por ello, el club inglés está dispuesto a realizar un gran esfuerzo económico para ficharlo. Según la información de DefensaCentral, el Manchester City ya estaría trabajando en la incorporación del centrocampista para el futuro cercano, aunque también es consciente de lo complicado que resulta que el jugador deje el Santiago Bernabéu.

La postura firme del Real Madrid

A pesar de las intenciones del Manchester City, el Real Madrid no tiene planes de dejar ir a Bellingham. El club blanco está convencido de que el centrocampista es uno de los pilares de su proyecto a largo plazo, y no está dispuesto a negociar su salida. DefensaCentral informa que el club ha dejado claro que no escuchará ofertas por su estrella.

Bellingham, por su parte, ha sido rotundo en sus declaraciones. En una reciente entrevista, comentó: "Cuando el Real Madrid te llama, no hay nada que pensar", dejando claro que su compromiso con el club va más allá de las ofertas económicas. La relación entre el jugador y el Real Madrid está basada en la confianza mutua, y el centrocampista inglés está plenamente centrado en su futuro en la capital española.