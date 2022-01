Piqué decide ir hasta el final pese a no contar con el apoyo del Barça

Si hay algo que está claro después de tantos años viendo a Gerard Piqué en la primera línea de batalla, es que este no se muerde la lengua y menos aún cuando cree que alguien es injusto o falta a la verdad contra él o contra su club, el Fútbol Club Barcelona.

Es por ello que, cuando alguien ha acusado al capitán culé de algo que este no había cometido o que se ha vertido una información falsa hacia él o su entorno, el defensa no ha tenido problema alguno en utilizar alguna de sus redes sociales (preferiblemente Twitter) para responder a dichas acusaciones. El que fuera candidato a presidente del FC Barcelona hace ahora un año, Toni Freixa, había sido el último en recibir su irá.

Pero 2022 ha comenzado igual de movido que acabó 2021 para el bueno de Gerard Piqué. Y es que Lluís Canut, periodista catalán del medio TV3 hacía públicas las nóminas más altas del Barça en esta 2021-2022, siendo la de Piqué la más elevada ascendiendo a los 28 millones de euros brutos anuales. Esto le colocaba por delante de Busquets, Alba, Coutinho y Umtiti pese a haberse rebajado el sueldo el pasado verano tras la salida de Leo Messi.

Sin embargo Piqué no ha tardado ni 24 horas en responder al periodista publicando en su twitter una captura de pantalla del ingreso realizado por el FC Barcelona el pasado día 30 de diciembre (es de algo más de dos millones de euros), cuando los jugadores reciben la mitad de su suelo anual(el otro pago se hace a finales de junio) por lo que su sueldo total en la actualidad sería inferior a los 5 millones de euros. Esto no es para nada habitual, pues este es un tema que los futbolistas llevan con bastante cautela, pues no deja de ser información confidencial y perteneciente al ámbito privado.

El Barcelona ha publicado un comunicado oficial en el que desmiente también la información de Lluís Canut lamentando que se hagan oficiales este tipo de información tan sensible. Con ello ha querido también dejar claro que el pantallazo de Piqué no es la mejor de las respuestas y que con negar la información es suficiente.

Pero Piqué, que está cansado de informaciones erróneas y en muchos casos malintencionadas, ha querido cortar por lo sano está última acusación de Canut.