Problemón: 4 fulminados por Carletto y el Madrid, hay lío con Mariano

Carlo Ancelotti sigue teniendo quebraderos de cabeza que quiere solucionar antes de que se termine el verano. Ahora mismo, el técnico italiano sabe que cuenta en su plantilla con jugadores de más y con algunas posiciones en las que tiene overbooking de jugadores y por eso quiere aligerar peso lo antes posible. Y el míster no se esconde porque le ha señalado con el dedo a Florentino Pérez a aquellos que quiere fuera del equipo para que el presidente les busque una salida cuanto antes.

Los jugadores a ‘sacar’ del Madrid están claros aunque va a haber un serio conflicto de intereses poque varios de ellos no quieren marcharse de ninguna de las maneras. Los elegidos son Vallejo, Odriozola, Mariano y Borja Mayoral. Son hombres que no van a tener apenas protagonismo a lo largo de toda la temporada y para tenerlos en el banquillo o incluso en la grada Carlo Ancelotti prefiere tenerlos fuera. Es sabido que al técnico italiano le gustan además las plantillas cortas, y eso quedó refrendado la pasada temporada ya que forjó un núcleo reducido de futbolistas en los que basó el éxito del triplete, así que este curso no va a ser menos. Carletto confía en pocos, pero confía a muerte.

Los elegidos

Vallejo se ha quedado sin sitio en la zaga. Alaba, Rüdiger, Militao y Nacho están por delante de él y el central no va a tener minutos. Cuenta con posibilidades de salir pero el jugador se resiste y cree que se ha ganado el derecho a pelear una temporada por tener una oportunidad en el primer equipo. Pero no es el único de la defensa. Odriozola vuelve tras la cesión y Ancelotti ya le ha dejado claro que no va a contar con demasiadas ocasiones de jugar, pero el ex de la Real Sociedad quiere probar suerte y plantarle cara a Carvajal.

El otro gran problema sigue estando en la delantera. La salida de Luka Jovic a la Fiorentina ha sido uno de los grandes alivios pero todavía hay deberes que hacer en esta posición. Entre Mariano Díaz y Borja Mayoral solo puede quedar uno que sirva, excepcionalmente, para jugar algunos minutos residuales. Ancelotti apostará por Benzema y por Hazard como falso ‘9’ por lo que ni Mariano ni Mayoral van a ser protagonistas, y Carletto solo quiere quedarse con uno. La situación es similar que con el resto de descartes, ninguno de los dos quiere marcharse.

Así las cosas, el Real Madrid se ve con que tiene que darle salida al menos a tres o cuatro jugadores porque les ha dicho que no van a tener minutos pero ninguno de ellos quiere abandonar el barco.