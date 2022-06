Quiere irse al Madrid tras el fichaje de Haaland y Guardiola lo acepta

Aunque la campaña ha finalizado de una forma tremendamente positiva para el Real Madrid tras la consecución de LaLiga y de la Champions League, el mercado de fichajes estival no ha arrancado de la mejor forma posible. Si ya la llegada de Erling Haaland al Manchester City supuso un duro varapalo para Florentino Pérez y los aficionados merengues, la renovación de Kylian Mbappé con el PSG ha resultado un chasco tremendo en el plan de la directiva para los próximos años.

No obstante, aunque este doble rechazo por parte de dos de los mejores delanteros del mundo supone un gran paso atrás para la composición de la nueva plantilla del equipo, hay otro futbolista que ha dado el “sí” al club español para jugar en el Bernabéu la próxima campaña, precisamente un futbolista que se ha visto sumamente afectado por el aterrizaje del ariete noruego en el Etihad Stadium: Gabriel Jesus.

Según la información que manejamos en Don Balón, el atacante paulista de 25 años ha sido ofrecido al conjunto blanco. Está claro que, con el fichaje del noruego, la posibilidad de ser importante bajo las órdenes de Guardiola ha decaído estrepitosamente y lo mejor para ambas partes es que el brasileño abandone a los skyblues lo antes posible. De ahí que el técnico catalán, a sabiendas de la importancia que conlleva la presencia de Haaland en el Etihad, no se opondrá a la salida de Gabriel Jesus, por lo que ahora es el Real Madrid el que tendrá que tomar una decisión con el jugador.

Cabe señalar que la titularidad de Karim Benzema no admite ningún tipo de duda, pero el francés necesita un recambio de garantías que esta temporada no ha tenido ya que Luka Jovic y Mariano Díaz no han entrado en los planes de Ancelotti. Además, tanto el serbio como el dominicano tiene muchas papeletas para salir este verano, por lo que la llegada de otro ‘9’ al Bernabéu será mucho más urgente.

Además, el protagonista cuenta con un aliciente especial que podría convencer a Florentino definitivamente: finaliza contrato en 2023 y su precio de salida será mucho más asequible, tanto que el negocio podría cerrarse en torno a 35 millones.