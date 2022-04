Quiere regresar al Barça como competencia de Jordi Alba y Xavi acepta

Alejandro Grimaldo es uno de los futbolistas que más tiempo lleva vigilando el FC Barcelona. Ya durante la estancia de Josep María Bartomeu en la presidencia del club el jugador estuvo muy cerca de regresar para blindar el lateral izquierdo, sobre todo con vistas a ser un relevo generacional para Jordi Alba, y ahora Joan Laporta podría cumplir el sueño del jugador valenciano.

El lateral izquierdo de 26 años salió en 2016 rumbo al Benfica tras una oferta de 2,5 millones de euros que presentó el conjunto lisboeta. Es cierto que por aquel entonces el defensa militaba en el filial blaugrana y no tuvo oportunidades con el primer equipo, pero tras más de seis campañas en tierras lusas el jugador está desenado regresar ‘a casa’ a sabiendas de que Jordi Alba ya tiene 33 años y de que su rendimiento viene generando algunas dudas.

A colación de esto, Xavi es consciente de que la oportunidad de fichar al español es muy llamativa, ya no solo por los dos motivos mencionados, sino porque actualmente el técnico no dispone en su plantilla de una alternativa natural para cubrir el carril izquierdo, siendo Sergiño Dest el jugador que se ha visto obligado a jugar a pierna cambiada cuando Alba no ha estado a disposición del equipo. No obstante, las prestaciones del futbolista estadounidense no han sido convincentes y de ahí que Xavi haya dado luz verde a la directiva para acometer este fichaje.

Es más, aunque Bartomeu no puedo cerrar su llegada dado que el futbolista, por aquel entonces, tenía un contrato de larga duración en el Benfica y el club se mostró muy exigente a la hora de imponer su precio de salida, 35 millones, Grimaldo finaliza su compromiso con el club luso en 2023 y eso apremia la necesidad del conjunto portugués, a sabiendas de que este no quiere renovar, de buscarle una salida el próximo verano. En este sentido, se estima que el traspaso podría cerrarse por una cifra que oscile los 15 millones, una cifra muy atractiva para que el Barça ahora sí certifique el regreso del futbolista formado en La Masía.

En definitiva, Grimaldo tiene todas las papeletas para ser la competencia de Jordi Alba la próxima temporada, dejando fuera de la jugada a las otras dos alternativas que han sonado durante los últimos meses para aterrizar en el club, José Luis Gayá y Nicolás Tagliafico, dos jugadores cuya incorporación se prevé mucho más complicada.