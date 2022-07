Raphinha destrona a Dembélé: preferido de Xavi y desafía al Madrid

El fichaje de Raphinha por el Barcelona se hizo de rogar. Pasó por muchas fases. Una primera en la que parecía prácticamente hecho y que el Barça era la única opción, otra en la que las negociaciones se enfriaron y entraron otros actores de por medio, pero finalmente todo tuvo un desenlace feliz para los culés. Y bien que lo están ya celebrando porque el brasileño en sus primeros minutos como jugador azulgrana en esta pretemporada está dejando unas muy buenas sensaciones que comienzan a ilusionar a la afición.

Y la muestra es el partido de la pasada madrugada, el primero de la gira del Fútbol Club Barcelona por Estados Unidos, en el que los de Xavi Hernández pasaron sin contemplaciones por encima del Inter Miami al ganar por 0-6 con una sensacional actuación de Raphinha. El ex del Leeds United anotó su primer gol como barcelonista pero no solo eso, sino que completó un gran encuentro repartiendo otras dos asistencias en los goles de Aubameyang y de Ansu Fati. Esto significa que el sudamericano no solo ha llegado enchufado, en forma y con muchas ganas a la pretemporada con su nuevo equipo, sino que está empezando ya a entenderse a la perfección con el resto de sus compañeros de ataque.

El delantero fue titular en el tridente de ataque y formó junto a Ansu Fati y Aubameyang. Se trataba del primer compromiso ‘serio’ de la pretemporada para el Barça antes del Clásico que tendrá lugar dentro de unos días y Xavi Hernández apostó por estos tres dejando entrever algunas de sus preferencias de cara a la competición. Eso sí, Lewandowski todavía no estaba incorporado a la disciplina blaugrana y será uno de los fijos seguro en la posición de ’9’ para el técnico catalán.

Además, Raphinha se mostró exultante al término del encuentro y sus declaraciones y están levantando los ánimos de su afición e incomodando en las del eterno rival: “Somos mejores que el Real Madrid y claro que tengo ganas de enfrentarme a ellos”, alegó el brasileño completamente confiando de que esta temporada van a dar guerra. No hará falta esperar mucho más para ver al ex del Leeds jugando su primer partido contra los blancos.